 Reorganizuos Vandžiogalos gimnaziją

2026-05-02 18:20 diena.lt inf.

Balandžio 30 d. posėdžiavusi Kauno rajono savivaldybės taryba pritarė Vandžiogalos gimnazijos reorganizacijai, prijungiant ją prie Kauno rajono Babtų gimnazijos. Pokyčiai vykdomi vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2026–2030 m. planu.

Reorganizuos Vandžiogalos gimnaziją / Regimanto Zakšensko nuotr.

Pagrindinis reorganizacijos tikslas – optimizuoti švietimo įstaigų valdymą, racionaliau naudoti turimus materialinius, finansinius ir žmogiškuosius išteklius, užtikrinti kokybiškesnį ugdymo procesą ir švietimo pagalbą mokiniams.

Reorganizavus ugdymo procesas Vandžiogaloje bus vykdomas įprastai: nuo ikimokyklinio iki vidurinio ugdymo, bus teikiama švietimo pagalba, organizuojamas mokinių pavėžėjimas, maitinimas ir neformalusis švietimas. Tik mokyklos, kaip atskiro juridinio asmens, nebeliks – ji taps Babtų gimnazijos Vandžiogalos skyriumi.

Procedūra vyks etapais: iki gegužės 15 d. bus parengtas ir viešai paskelbtas reorganizacijos sąlygų aprašas, apie procesą informuotas Juridinių asmenų registras. Visas procedūras tikimasi užbaigti iki 2026 m. rugpjūčio 31 d.

