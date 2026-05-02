Reorganizuos Vandžiogalos gimnaziją

Pagrindinis reorganizacijos tikslas – optimizuoti švietimo įstaigų valdymą, racionaliau naudoti turimus materialinius, finansinius ir žmogiškuosius išteklius, užtikrinti kokybiškesnį ugdymo procesą ir švietimo pagalbą mokiniams.
Reorganizavus ugdymo procesas Vandžiogaloje bus vykdomas įprastai: nuo ikimokyklinio iki vidurinio ugdymo, bus teikiama švietimo pagalba, organizuojamas mokinių pavėžėjimas, maitinimas ir neformalusis švietimas. Tik mokyklos, kaip atskiro juridinio asmens, nebeliks – ji taps Babtų gimnazijos Vandžiogalos skyriumi.
Procedūra vyks etapais: iki gegužės 15 d. bus parengtas ir viešai paskelbtas reorganizacijos sąlygų aprašas, apie procesą informuotas Juridinių asmenų registras. Visas procedūras tikimasi užbaigti iki 2026 m. rugpjūčio 31 d.
Naujausi komentarai