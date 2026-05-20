 Rotušės aikštė atgyja: Kauno gimtadienis – miesto širdyje

2026-05-20 22:22 diena.lt inf.

Po daugelio metų Kauno gimtadienio šventės šurmulys vėl krypsta į pagrindinę miesto aikštę – Rotušės aikštę. Visi puikiai prisimename, kad Kauno senamiestis ne vienerius metus buvo tarsi paralyžiuotas: iš pradžių buvo tvarkoma pagrindinė „arterija“ į miesto širdį – Vilniaus gatvė, vėliau prasidėjo Rotušės ir Rotušės aikštės rekonstrukcijos darbai. 

Šiemet Kauno gimtadienis, panašu, sutaps su ilgai lauktu momentu – po daugelį metų trukusių darbų Rotušės aikštė pagaliau vėl pradeda kvėpuoti gyvenimu. 

Kaip teigia Kauno dienų organizatoriai, šiemet didelis dėmesys bus skiriamas būtent Rotušės aikštei. Rotušės aikštė atgyja – ir tai bus galima pajusti jau šventinį savaitgalį. Kauno savivaldybė miestiečiams bei Kauno miesto svečiams dovanoja nemokamus renginius.

Gegužės 22 d., 21.15–00.15 val., Rotušės aikštėje vyks „Open-Air“ diskoteka su DJ Francesca Efee Sulis iš Italijos.

Gegužės 23 d., 00:00–01 val. žiūrovų lauks įspūdingas pasirodymas „Tarp dangaus ir žemės“ – akrobatų ir lazerių šou bei diskoteka.

Panašu, kad po ilgos pertraukos Kauno širdis vėl pradeda plakti visu ritmu.

Straipsnis užsakytas
