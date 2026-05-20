Rotušės aikštė atgyja: Kauno gimtadienis – miesto širdyje

Šiemet Kauno gimtadienis, panašu, sutaps su ilgai lauktu momentu – po daugelį metų trukusių darbų Rotušės aikštė pagaliau vėl pradeda kvėpuoti gyvenimu.
Kaip teigia Kauno dienų organizatoriai, šiemet didelis dėmesys bus skiriamas būtent Rotušės aikštei. Rotušės aikštė atgyja – ir tai bus galima pajusti jau šventinį savaitgalį. Kauno savivaldybė miestiečiams bei Kauno miesto svečiams dovanoja nemokamus renginius.
Gegužės 22 d., 21.15–00.15 val., Rotušės aikštėje vyks „Open-Air“ diskoteka su DJ Francesca Efee Sulis iš Italijos.
Gegužės 23 d., 00:00–01 val. žiūrovų lauks įspūdingas pasirodymas „Tarp dangaus ir žemės“ – akrobatų ir lazerių šou bei diskoteka.
Panašu, kad po ilgos pertraukos Kauno širdis vėl pradeda plakti visu ritmu.
