„Šreko ežeras“: kaunietė užfiksavo nustebinusį vaizdą

Nuotraukose – intensyviai žalias vanduo šalia Neries. Vaizdas užfiksuotas sekmadienį, gegužės 10 dieną, prieš 21 val., Neries krantinėje, ties Pagėgių gatve.
Portalui kauno.diena.lt Aplinkos apsaugos departamento atstovai teigė negavę pranešimo dėl galimos taršos į Neries upę ties Pagėgių gatve.
„Vertinant pateiktas nuotraukas ir šiandien, gegužės 11 d., pareigūnams atlikus vietos apžiūrą, informuojame, kad minėtos nuotekos teka iš paviršinių nuotekų išleistuvo. Nuotekos nudažytos fluoresceino vandens pagrindo dažais, naudojamais nuotekų trasų patikrose bei šiluminiuose tinkluose. Šie dažai aplinkai yra nepavojingi. Apie galimą šiluminių tinklų nesandarumą informuota „Kauno energija", kuri, atlikusi šiluminių tinklų diagnostiką, rado ir likvidavo šilumos tinklų vamzdyno nesandarumą. Dėl to į paviršinių nuotekų surinkimo sistemą galėjo patekti žaliai dažytas vanduo. Žala aplinkai nebus vertinama, nes ištekėjusios nuotekos buvo šilumos tinklų vanduo, susimaišęs su paviršinėmis nuotekomis. Aplinkos taršos požymių apžiūros metu nenustatyta“, – teigiama portalui atsiųstame Aplinkos apsaugos departamento atstovų laiške.
