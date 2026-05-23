 Subūrė aktyvius senjorus

Subūrė aktyvius senjorus

2026-05-23 08:50 diena.lt inf.

Vytauto Didžiojo universitete vyko konferencija „Trečiojo amžiaus universitetas: nuo idėjos iki šiandienos“, subūrusi TAU bendruomenes, švietimo specialistus ir aktyvius senjorus iš visos Lietuvos.

Tema: Trečiojo amžiaus universiteto konferencijoje daug dėmesio skirta ilgaamžiškumui ir gyvenimo kokybei brandžiame amžiuje.
Tema: Trečiojo amžiaus universiteto konferencijoje daug dėmesio skirta ilgaamžiškumui ir gyvenimo kokybei brandžiame amžiuje. / Kauno rajono savivaldybės nuotr.

Pasveikinti konferencijos dalyvių atvykusi Kauno rajono vicemerė Snieguolė Navickienė džiaugėsi aktyvia, kūrybiška ir bendruomeniška senjorų veikla, dėkojo organizatoriams už svarbų darbą, linkėjo ir toliau išlikti smalsiems, atviriems ir nesustoti kurti ir bendrauti.

Konferencijoje daug dėmesio skirta ilgaamžiškumui ir gyvenimo kokybei brandžiame amžiuje. Pranešėjai dalijosi tiek naujausių tyrimų įžvalgomis, tiek praktiniais patarimais fizinei ir emocinei sveikatai stiprinti.

Renginys stiprino bendruomeniškumą, skatino drąsiau įsitraukti į savanoriškas veiklas, rinktis aktyvų laisvalaikį, puoselėti psichologinę gerovę ir dar kartą priminė, kad mokytis ir kurti niekada nevėlu.

Šiame straipsnyje:
konferencija
Trečiojo amžiaus universitetas
senjorai
Kauno rajono diena

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