Sužadėtuvių ir šeimų suolelis

Kauno deputatų klubo vadovas ir Kauno savivaldybės pirmosios kadencijos tarybos narys Kęstutis Ignatavičius miestui yra padovanojęs daug prasmingų ir įdomių tradicijų, nebeatsiejamų nuo Kauno įvaizdžio, įsiliejusių į kauniečių gyvenimą.
K. Ignatavičius inicijavo ir organizavo pirmąją Kauno miesto gimtadienio šventę, Žalgirio mūšio inscenizaciją Santakoje, įspūdingas Hanzos dienas, jo iniciatyva atkurtas Kauno miesto muziejus ir pan. Inicijavo tradiciją, kad jaunavedžiai, išėję iš Rotušės, paskambina varpu ir taip visam pasauliui praneša apie naują šeimą.
K. Ignatavičius, kaip sutuokęs tūkstančius porų ceremonimeistras, dalijosi mintimis, kad nuo šiol Kaunas turės suolelį, skirtą sužadėtuvėms, skirtą ant jo prisėdus paminėti šeimų sukūrimo metines, jubiliejus, turint omenyje, kad šeimos bus tvirtos kaip ąžuolai, šalia kurių ir pastatytas suolelis.
Suolelio atidengimas kartu yra proga pažvelgti, kaip toli Kaunas nužengė per tuos 35 metus. Pasiteiravome, kaip atrodė Nemuno sala, kai buvo sodinami ąžuoliukai.
„Sala buvo apleista, tuščia. Kai sodinome, Kaune dar buvo rusų kariuomenė. Dabar šioje vietoje itin aiškiai matyti, koks didelis šuolis padarytas“, – teigė K. Ignatavičius. Atsirado naujų tiltų į salą, „Žalgirio“ arena, Mokslo muziejus, sala tapo mėgstama pasivaikščiojimų, laisvalaikio, sporto lauke vieta, esame nepriklausomi ir laisvi.
Dabar šioje vietoje itin aiškiai matyti, koks didelis šuolis padarytas.
Ąžuolų giraitėje – 70 ąžuolų, nes iš pradžių buvo išrinkta 70 deputatų. K. Ignatavičius dažnai čia lankosi, prižiūri savo sodintą medį, taip pat ir kitus. Jis dėkingas, kad aplinką čia atsakingai prižiūri „Kauno švara“, kuri jo iniciatyva ir įrengė jubiliejinį suolelį.
Ant suoliuko yra dedikacija, kurioje akcentuota, kad jis skirtas visiems kauniečiams. Nurodoma, kad suolelis įprasmina ypatingą iniciatyvą – 70 ąžuolų giraitę, kuriuos pasodino Kauno savivaldos signatarai. „Čia auga ąžuolai, čia gyvena prisiminimai“, – taip pat rašoma lentelėje, kurioje įamžintas ir idėjos autorius K. Ignatavičius.
Pavasarį planuojama surengti šventę, kurios metu pirmosios savivaldos ąžuolyno priežiūra bus perleistas dabartinei Kauno savivaldai.
Naujausi komentarai