 Sveikino bundančią žemę

2026-05-02 17:45 diena.lt inf.

Prie Pyplių piliakalnio buvo švenčiama apeiginė Jorės šventė. Tradiciškai šventė rengiama nugriaudėjus pirmajai perkūnijai, tačiau šįkart oras mainėsi kone kas valandą – nuo vėtros ir sniego gūsių iki saulės spindulių, šildančių bundančią žemę.

Sveikino bundančią žemę / V. Daraškevičiaus nuotr.

Šventės dalyviai, nepabūgę gamtos išdaigų, keliavo į rugių lauką, apsiprausė verbomis, šoko, dainavo, susibūrė prie ugnies apeigoms ir bendroms vaišėms. Tai buvo laikas, kupinas bendrystės, šilumos ir gyvos tradicijos dvasios.

Ypatingą nuotaiką šventėje kūrė Šakių kultūros centro Griškabūdžio padalinio folkloro ansamblis „Nova“, vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Užnovietis“, Zapyškio laisvalaikio salės folkloro ansamblis „Altonė“, sutartinių giedotojų grupė „Devyniaragė“, Ringaudų laisvalaikio salės folkloro ansamblis „Ringauda“ ir sutartinių giedotojų grupė „Gaudė“.

