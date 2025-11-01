Tamkevičius: per daug ilgo gyvenimo neprašau

„Šią dieną širdyje būna daug dėkingumo Viešpačiui, kuris ilgus metus mane vedė, globojo. Juo pasitikėjau ir pasitikiu. Dievas mano gyvenime – alfa ir omega“, – kalbėjo S. Tamkevičius.
„Lietuvos ugniagesiai didžiuojasi ir džiaugiasi, kad esate žmogus, kuris visą savo gyvenimą pašventėte Bažnyčiai, kad buvote pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui dalyvis. Linkime ilgų gyvenimo metų ir kad vis daugėtų dviračiu numintų kilometrų“, – sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento patarėjas Remigijus Stukas, įteikdamas šv. Florijono statulėlę kaip saugumo ir globos simbolį.
Dienraščio „Kauno diena“ kolektyvo linkėjimus, sveikinimus ir dovaną kardinolui perdavė „Kauno dieną“ leidžiančios „Diena Media News“ akcininkas, valdybos narys Mindaugas Mickevičius.
„Jūsų Eminencija Kardinole! Nuoširdžiausi sveikinimai gimtadienio proga! Tegul Dievas laimina Jus, o Jūsų gerumas spinduliuoja ir įkvepia visus“, – sakė M. Mickevičius.
„Jeigu reikės pagalbos, visada pasirengę atvažiuoti. Apkabinu ir linkiu daug sveikatos“, – pridūrė R. Stukas ir priminė, kad S. Tamkevičius turi vyresnių brolių, tad turi jiems nenusileisti ir vytis.
S. Tamkevičius šyptelėjo, kad vaikytis kuo daugiau metų nesinori. „Dėkoju Dievui, kad sulaukiau 87-ojo gimtadienio, bet per daug ilgo gyvenimo neprašau. Gyvenimas yra Dievo dovana, bet būna ir kryžius“, – teigė emeritas.
R. Stukui pastebėjus, kad viename arkivyskupijos kurijos langų yra popiežiaus Jono Pauliaus II vitražas, S. Tamkevičius leidosi į prisiminimus.
„Jonas Paulius II Lietuvą pagerbė 1993 m. Buvo kaip tik dešimtmetis nuo mano suėmimo. Tas 1983 m. pusmetis mano ilgame gyvenime buvo ar ne sunkiausias. Iš manęs stengėsi išsunkti, kiek įmanoma, o aš stengiausi nieko neduoti“, – pasakojo S. Tamkevičius.
1972–1983 m. pogrindyje jis redagavo „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“. Dėl antisovietinės ir religinės veiklos sovietų saugumo persekiotas. 1978 m. su kitais kunigais įkūrė Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetą. 1983 m. sovietų saugumo suimtas, šešis mėnesius tardytas Vilniaus KGB kalėjime, paskui nuteistas dešimčiai metų laisvės atėmimo. Kalėjo Permės ir Mordovijos lageriuose. 1988 m. ištremtas į Sibirą, bet po pusmečio dėl politinės pertvarkos paleistas.
