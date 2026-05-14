Tėveliai, nepraleiskite: netrukus startuos vaikų registracija į šį darželį

„Nuosekliai dirbame švietimo srityje: modernizuojame ir statome naujas ikimokyklinio ugdymo įstaigas, plečiame jų tinklą sparčiai augančiuose miesto dalyse. Rezultatai akivaizdūs ir pilni vaikų juoko – nuo nulio iškilusiame darželyje Šilainiuose, kardinaliai transformuotoje įstaigoje Vilijampolėje, o šį rudenį laukia net trys atidarymai – kardinaliai atnaujinti Tirkiliškių mokyklos padaliniai ir bene laukiamiausias projektas Romainiuose – lopšelis-darželis „Vėjukai“. Kokybišką ugdymą arčiau namų čia gaus apie 250 pačių mažiausių kauniečių“, – sakė Kauno meras Visvaldas Matijošaitis
Nuo Rugsėjo 1-osios šiuolaikiškame pastate šurmuliuos 250 vaikų, kuriuos ugdys apie 100 darbuotojų. Šiuo metu suplanuota 14 grupių: 6 lopšelio po 15 vaikų, likusios – darželio po 20 auklėtinių. Sudaromų grupių bei vietų skaičius dar gali būti koreguojamas pagal realų poreikį, matomą registracijos metu pateiktose paraiškose.
Mūsų vizija – laimingų, sėkmingų ir kūrybingų vaikų mokykla.
Tėvelių prašymų registracija į Kauno lopšelį-darželį „Vėjukai“ bus pradėta gegužės 18 d. nuo 11 val. Dokumentus tradiciškai galima pateikti el. būdu, per svetainę idarzeli.kaunas.lt/ arba Kauno savivaldybės Klientų aptarnavimo ir informavimo skyriuje, Laisvės al. 96, Kaunas.
Priimant vaikus į ikimokyklinio ugdymo grupes, pirmenybė teikiama vaikams, kurie yra deklaruoti Kauno mieste ir kurių abu tėvai (globėjai, rūpintojai) deklaruoti Kauno mieste.
Darželio bendruomenė bus kuriama remiantis aiškia vertybine kryptimi: „Mūsų vizija – laimingų, sėkmingų ir kūrybingų vaikų mokykla. Šio tikslo sieksime teikdami kokybišką ugdymą, kurdami saugią, sveiką ir vaikų ugdymąsi skatinančią aplinką bei augindami kiekvieno vaiko asmenybę per pagarbą, bendradarbiavimą, kūrybiškumą, pasitikėjimą ir atsakomybę“, – sakė naujosios ugdymo įstaigos direktorė Ingrida Ramanauskaitė-Markevičienė.
Pasak jos, šiuo metu ugdymo įstaiga pradeda formuoti ir įstaigos personalą: nuo pedagogų iki techninio personalo. Susidomėjusieji savo gyvenimo aprašymus (CV) gali siųsti elektroniniu paštu: [email protected].
Direktorės pavaldume bus modernus, U formos, A++ energinio naudingumo klasės vieno aukšto pastatas, kuriame suplanuotos funkcionalios ir vaikų poreikiams pritaikytos erdvės. Mažųjų laukia jaukios žaidimų ir miego zonos, atskiros prausyklos, tualetai bei virtuvėlės. Taip pat įrengti specialistų kabinetai, universali salė aktyviam laisvalaikiui, virtuvės ir pagalbinės patalpos.
Kiekviena grupė turės atskirą išėjimą į vidinį kiemą, o lauke mažųjų lauks žaidimų aikštelės, žaliosios zonos, terasa renginiams ir veikloms gryname ore. Teritorijoje taip pat numatyta patogi automobilių sustojimo vieta tėvams, dviračių stovai bei nauji pėsčiųjų takai.
Romainių darželis – antroji Kauno plyno lauko investicija švietimo srityje. 2022 metais Šilainiuose atidarytas ir iškart užpildytas 200 vietų „Vaikystės tako“ darželis. 2023 m. Rugsėjo 1-ąją Vilijampolėje, Jūratės g. 19, užbaigta sovietinio pastato renovacija į modernų „Pelėdžiuko“ darželį. Jį lanko 160 vaikų – nuo pačių mažiausių iki priešmokyklinukų. Šiemet duris atvers ir iš pagrindų atnaujinami Tirkiliškių darželio bei mokyklos-darželio padaliniai Aleksote.
