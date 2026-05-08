Tvarkant gatvę pažeidė medžius?

Žaliakalnyje šiuo metu tvarkoma J. Mateikos gatvė, keičiama asfalto danga. Vietos gyventojas Gediminas su „Kauno diena“ pasidalijo savo pastebėjimais, kad atliekant šiuos darbus buvo pažeisti brandūs medžiai.
„Vykstant gatvės remontui brutaliai žalojami brandūs medžiai, o rangovas, panašu, bando bet kokia kaina nuslėpti padarytą žalą. Pagal aplinkos ministro įsakymą, medžiai ir jų šaknys privalėjo būti apsaugoti prieš pradedant darbus. Tačiau visą savaitę jie stovėjo neaptverti, o ekskavatoriai tiesiog masiškai kapojo storąsias šaknis. Tik tada, kai buvo iškviesta aplinkos apsauga, darbininkai pradėjo staigiai užkasinėti nukapotas šaknis, pilti ant jų žemę ir betoną“, – tai, ką stebėjo praeidamas pro šalį, perpasakojo vietos gyventojas Gediminas.
„Medžiai be pagrindinių šaknų praranda stabilumą. Jei dabar niekas nesustabdys šios savivalės, po pirmos didesnės audros šie medžiai virs ant žmonių automobilių ar namų, o kalta bus „nenugalima jėga“, nors dabar viskas naikinama tyčia“, – pridūrė kaunietis.
Jis nurodė, kad sunkioji technika ne tik nukapojo šaknis, bet ir padarė pažeidimų ant medžių kamienų. Vėliau darbininkai esą bandė šias žymes paslėpti.
„Kad nesimatytų nuplėštos žievės ir gilių žaizdų, darbininkai jas tiesiog uždažė rudais dažais ir tik tada uždėjo medines apsaugas. Tai ne gydymas, o tyčinis broko maskavimas“, – pykčio neslėpė kaunietis.
Dėl gatvės remonto darbų ir galimai pažeistų medžių „Kauno diena“ paprašė miesto atstovų įvertinti situaciją. Pasak Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo Aloyzo Pakalniškio, ne visada pavyksta atlikti darbus neatidengiant dalies medžių šaknų, tačiau rangovų visada prašoma kuo labiau saugoti augmeniją.
„Kai kuriais atvejais atlikti numatytus darbus yra išties sudėtinga. Pavyzdžiui, konkrečiu atveju ardomi seni 30 cm pločio ir 20 cm gylio kelio bortai. Jų demontavimas, neišardant pagrindo konstrukcijos ir minimaliai neatidengiant į senuosius bortus įsirėmusių medžių šaknų, techniškai neįmanomas.
Rangovų kaskart reikalaujama darbams želdinių zonose skirti ypatingą dėmesį. To nesugebant padaryti, vertinama situacija ir imamasi priemonių. Šįkart „Kauno keliams“ aplinkosaugininkai skyrė nuobaudą“, – komentavo A. Pakalniškis.
