Valdas Adamkus: ne turtais man Lietuva brangi...

Pokalbis su Jungtinių Amerikos Valstijų aplinkos apsaugos agentūros Vidurio Vakarų regiono administratoriumi, aplinkosaugos Baltijos valstybėms koordinatoriumi Valdu Adamkumi.
– Lietuvoje lankotės gana dažnai. Žinodamas Jūsų meilę tėvų žemei, vis dėlto norėčiau paklausti: o koks svarbiausias šios Jūsų viešnagės tikslas?
- Atvykau aptarti, kaip būtų galima geriau panaudoti įvairių šalių Lietuvai teikiamą pagalbą aplinkos apsaugai. Būna, kad tiems patiems tikslams ir Amerikos, ir Europos valstybės skiria nemažas lėšas, o apčiuopiamesnių rezultatų nematyti. JAV ėmėsi iniciatyvos sušaukti Lietuvai, Latvijai ir Estijai paramą teikiančių šalių atstovus ir pasitarti, kaip viską organizuoti, kad nebūtų bereikalingai švaistomos lėšos. Šiame susitikime dalyvavo 12 valstybių atstovai. Pirmasis pasitarimas vyko Taline, po to – Lietuvoje ir Latvijoje. Svarbiausias mūsų tikslas – sukoordinuoti pagalbą Baltijos valstybėms. Esu laimingas kiekvienos tokios komandiruotės metu galėdamas pabuvoti Lietuvoje, susitikti su jos žmonėmis, draugais, giminėmis. Per metus čia apsilankau tris keturis kartus.
– Ar pastebite Lietuvoje kokių nors permainų?
– Bendro vardiklio atsakymui į šį klausimą nėra. Matau gražėjančias parduotuves, kuriose daugėja įvairių prekių. Nors, palyginti su Estija, tie pasikeitimai ir mažesni, bet vis vien didelis skirtumas su tuo, ką aš mačiau Lietuvoje prieš dvejus ketverius metus. Pažanga lyg ir yra. Tačiau, kita vertus, pastebėjau: ateina žmonės, pasidairo tose parduotuvėse ir dažniausiai išeina taip nieko ir nenusipirkę. Pirkti dabar jau yra ką, tačiau nėra už ką... Tai rodo, jog Lietuvos ekonomika nepagerėjo, o giliau panagrinėjus išryškėja, jog suirutė yra didesnė negu kartais atrodo iš pirmo žvilgsnio. Man regis, Lietuvoje situacija yra sunkesnė negu Estijoje. Ten žmonės atrodo laisvesni, gyvena turtingiau, optimistiškiau žiūri į ateitį. Girdėjau Taline kalbant: gyventi dabar sunku. Tačiau kad reikėtų skaičiuoti centus duonai... O Lietuvoje girdėjau ir apie tai.
– Jums susitinkant ir kalbantis su įvairiais žmonėmis susidaro įspūdis, jog net gyvendamas Amerikoje esate puikiai informuotas, kas dedasi Lietuvoje, kokia jos ekonominė ir politinė situacija. Iš kur semiatės šių žinių?
– Kiekvieną dieną gaunu oro paštu siunčiamus Lietuvoje prenumeruojamus leidinius. Visuomet su malonumu skaitau „Kauno dieną“. Iš trijų keturių laikraščių ir susidarau vaizdą.
– Ar atvykęs į Lietuvą galite pasakyti, kad mūsų spauda dabar rašo tiesą?
– Taip. Aišku, galima pastebėti kai kurių niuansų. Neretai laikraštis turi tam tikrą politinę kryptį ir jos laikosi. Tai visuomet labai aiškiai matosi. Gaila, bet kai kurie Lietuvos leidiniai, manyčiau, per daug dėmesio skiria partinių pozicijų propagandai, daug ką pakreipia taip, kad būtų naudingiau tai partijai. Tokios publikacijos, žinoma, manęs nedomina ir nejaudina.
– Pastaruoju metu Lietuvoje pradėta kalbėti apie Jus kaip apie galimą kandidatą į musų šalies Prezidento postą. Ką Jūs pats apie tai manote?
– Atvirai tariant, esu nustebęs dėl tokių kalbų. Matyt, turėčiau padėkoti tiems žmonėms, kurie mano, kad aš būčiau tinkamas kandidatas į prezidentus. Tačiau kartu turiu pasakyti: niekas kol kas man to posto nesiūlė ir niekam nesu pažadėjęs, kad sutikčiau būti kandidatu į jį. Manau, jog ir Lietuvoje yra pakankamai vertų šio posto žmonių. Kai kurie mano draugai, išgirdę kalbas apie kažkieno ketinimus iškelti mane kandidatu į Lietuvos Prezidentus, „auklėjo“: beproti, ką tu sau galvoji, juk į grabą tave anksčiau laiko nuvarys, žaistum ramiai golfą, ir tiek. Tačiau šalčiausias dušas dabar yra mano žmona. „Aš visai nenoriu tapti našle, net po ketverių metų buvimo pirmąja Lietuvos ledi. Pažįstu tave, – sakė ji, – tu eisi pramušta galva ir per ketverius metus sudegsi kaip žvakė, o nuošalyje būdamas gal dar daugiau galėtum padėti Lietuvai.“ Dar net nežinau, kaip pasielgčiau, jei dėl prezidentavimo būčiau „prispaustas prie sienos“. Jei man įrodytų, kad pavyktų aplink save suburti jaunų, energingų profesionalų, idealistų komandą, kuriai rūpėtų tik Lietuvos ateitis, gal ir ryžčiausi. Todėl kol kas nesakau nei „Taip“, nei „Ne“.
– Tarkim, vis dėlto kas nors paprašys Jus balotiruotis kandidatu į Lietuvos Respublikos prezidentus. Kaip apibudintumėte tą politinę jėgą, kurios remiamas ryžtumėtės eiti į rinkimus?
– Šiuo metu aš nesu susijęs nė su viena politine Lietuvos jėga. Mano pažiūros yra daugiau ar mažiau centristinės, todėl aš atmetu bet kokį kraštutinumą – ar tai būtų dešinysis, ar kairysis. LDDP turėjo puikią progą įrodyti, kad yra pasiryžusi tarnauti Lietuvai, jos žmonėms. Tačiau jai to padaryti, deja, nepavyko. Žmonės yra nusivylę ir aš juos puikiai suprantu. Jei vis dėlto pasiryžčiau imtis atsakomybės už Lietuvos likimą, tai remčiausi visomis politinėmis jėgomis, kurios yra į dešinę nuo LDDP. Tik plati koalicija gali išvesti šalį iš krizės. Stebuklas, manau, neįvyks: niekas nei per mėnesį, nei per metus nepakeis Lietuvos ekonomikos. Galbūt tam prireiks net dešimtmečio, bet ir tai jei šalis vadovausis sveiku protu, bus tvirtai pasiryžusi žengti nauju sąžiningu, pasiaukojančiu keliu.
– O Jungtinėse Amerikos Valstijose ar priklausote kokiai nors partijai?
– Ne, nesu nė vienos politinės partijos narys. Būdamas JAV administracijos pareigūnas, aš net negaliu priklausyti jokiai partijai. Simpatizavau ir simpatizuoju respublikonams, nes tarp jų yra daugiau Lietuvos draugų. Ne tik mano, bet ir daugelio Amerikos lietuvių simpatijos dažniausiai būdavo tos partijos pusėje, kurios politika buvo palankesnė Lietuvai. Demokratai yra atsakingi už Lietuvai daug negandų atnešusius Jaltos ir Potsdamo susitarimus, todėl respublikonai mums yra artimesni.
– Teko girdėti kalbų, jog ketinate visam laikui sugrįžti į Lietuvą...
– Visuomet svajojau, juk kada nors sugrįšiu į Lietuvą. Kelias į ją pasirodė ilgas, tačiau svajonė neišblėso ir dabar aš iš tiesų svarstau tokią galimybę. Esu jau kalbėjęsis su Vytauto Didžiojo universiteto vadovais dėl paskaitų skaitymo. Jokiu būdu neatmetu galimybės, jog sugrįšiu į Lietuvą ir į gimtąjį Kauną, tik kol kas nesakau, kada tai bus.
– Ir Jūsų negąsdina tai, kad be daugybės Lietuvoje Jus nuoširdžiai gerbiančių žmonių sutiksite ir priešiškai Jusų atžvilgiu nusiteikusių, kurie, siekdami valdžios ir bijodami Jūsų populiarumo, nepagailės ir intrigų, ir šmeižtų? Beje, po paskutinės Jusų viešnagės „Lietuvos aidas“ jau šliūkštelėjo purvu...
– Esu ragavęs ir šilto, ir šalto, todėl manęs tokie dalykai nestebina ir nebaugina. Kai kurių žmonių kaltinimai man yra tokie nerimti ir nerealūs, kad galiu Jus užtikrinti: dėl jų aš miegu ramiai, mano sąžinė yra švari.
– Opozicija vis dar tebekalba apie priešlaikinius mūsų Seimo rinkimus, o LDDP tvirtina, kad valdžioje išbus visą jai skirtą kadenciją. Kaip Jums viskas atrodo iš šalies?
– Seimo rinkimai, manau, turėtų įvykti tada, kai pasibaigs jo kadencija. Jei jie būtų kokiu nors būdu paskelbti anksčiau, opozicija iš to nieko nelaimėtų. Rinkimams reikia gerai pasiruošti, turėti apgalvotą programą, deramus kandidatus į Seimo narius, o ne karštakošiškai bandyti laimę su tuo pačiu senu bagažu, iš gatvės, pažįstamų bei bičiulių surinkta komanda. Iš to nieko neišeitų, ir Lietuvai tokie rinkimai laimės neatneštų. Tegul tos partijos ir save politikais laikantys žmonės geriau išnaudoja likusį laukimo laiką savo „namų darbams“.
– Kaip manote, ko dabar labiausiai reikėtų Lietuvai, kad ji kuo greičiau išbristų iš nelengvos ekonominės ir politinės situacijos?
– Pirmiausiai, kad visos partijos atsisakytų niekam naudos neatnešančių bevaisių politinių rietenų ir ambicijų. Po to reikia pertvarkyti Lietuvos teisinę sistemą, sukurti įstatymų bazę, kuri leistų atstatyti ekonomiką, pritraukti užsienio investitorių, grąžinti žmonėms tikėjimą rytdiena. Lietuva turi turėti savo ateities viziją, o jei norite valdiškiau – valstybės kūrimo koncepciją.
– Ką manote apie dar vieną mūsų politikų nesantaikos obuolį – karštus ginčus: leisti ar neleisti Lietuvoje užsieniečiams pirkti žemę?
– Pasaulyje ši problema praktiškai neegzistuoja. Aš net nesuprantu, dėl ko ginčijamasi. Nuvažiuokit į bet kurią valstybę ir pirkit namą kartu su žemės sklypu ar tik žemės sklypą jo statybai. Lietuvoje kuriozai – namas tavo, o žemė po juo – jau valstybės. Vienur kratomasi krachą patyrusio socializmo, o kitur jo laikomasi kaip vienintelio gelbėjimosi rato. Negirdėjau nė vieno argumento, kuris mane įtikintų, kodėl negalima parduoti žemės užsieniečiams. Jei to neleidžia Konstitucija, ją reikia pakeisti, patobulinti, o ne tuščiai gaišti laiką ginčijantis, kas didesnis Lietuvos patriotas.
– Gal ir ne visai korektiškas klausimas, bet jei nepaklausiu aš, galbūt piktdžiugiškai paklaus kas nors kitas: ar neketinate, grįžęs į Lietuvą, atsiimti savo tėvų ar senelių žemių, kitokio nekilnojamojo turto?
– Mano tėvas turėjo žemės Šiauliuose, buvo jos ir Kaune, Žaliakalnyje, labai gražioje vietoje, kur ir dabar išlikę du apgriuvę namukai. Kažkada buvęs miesto meras V. Adomonis man siūlė: rašyk pareiškimą, viską sutvarkysim... Ir tada, ir dabar sakau: nereikia man nei to tėvų užgyvento turto, nei žemės, kuria dabar naudojasi kiti. Nenoriu aš nieko supriešinti, nuskriausti. Jei kada grįšiu į Lietuvą, man pakaks pinigų nusipirkti ar pasistatyti tokį namą, kokį aš norėsiu. Jokio biznio, jokių turtų susikrauti Lietuvoje nesitikiu. Materialiai aš kur kas laisviau ir geriau gyvenčiau Čikagoje. Net pensijoje būdamas gaučiau maždaug penkias dabartinio Lietuvos Prezidento algas. Ne turtais man Lietuva brangi...
– Ačiū už nuoširdų pokalbį.
