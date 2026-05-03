VDU Ugnės Karvelis gimnazijos triumfas Zapyškyje

„Šiandien finale paaiškės stipriausias Kauno rajono esporto čempionato žaidėjas. Tai tik įrodo, kad esportas yra ne vien mygtukų spaudymas, bet ir strategija, mąstymas, vis sparčiau auganti industrija. Būkite veržlūs, inovatyvūs ir drąsiai siekite savo tikslų – tegul šiandienos kovos įkvepia jus dar didesniems iššūkiams“, – finalininkus pasveikino Kauno rajono savivaldybės vicemeras Laurynas Dilys.
Prieš prasidedant čempionato kovoms, vaikų laukė edukaciniai užsiėmimai, kuriuos vedė VDU dėstytojas Edgaras Abromavičius ir mokslininkas Antanas Ūsas. Per juos aptartos praktinės esporto integravimo į mokyklos veiklą galimybės, pristatytos gerosios praktikos ir analizuota potenciali nauda mokinių įsitraukimui, motyvacijai ir kompetencijoms ugdyti.
„Esportas šiandien tampa vis svarbesne jaunimo kultūros ir edukacijos dalimi. Tokie renginiai leidžia ne tik atskleisti mokinių talentus, bet ir parodyti, kaip inovatyvūs sprendimai gali praturtinti ugdymo procesą“, – teigė organizatoriai.
Finalinėse kovose savo jėgas išbandė atstovai iš Garliavos Adomo Mitkaus, Šlienavos ir Zapyškio pagrindinių mokyklų, taip pat Karmėlavos Balio Buračo ir VDU Ugnės Karvelis gimnazijų, o esporto čempionato taurę į viršų kėlė pastarosios gimnazijos mokinys Ridas Liaudinskas. Nugalėtojui įteikta žaidimų konsolė „Nintendo Switch“ ir žaidimas „NBA 2K26“, o kiti dalyviai džiaugėsi partnerių įsteigtais prizais.
Čempionatas skatino jaunimą domėtis naujomis sritimis, ugdė skaitmeninius įgūdžius, strateginį mąstymą ir komandinį darbą. Tikimasi, kad ši iniciatyva prisidės prie pažangių sprendimų diegimo mokyklose ir stiprins švietimo ir esporto sektorių dialogą.
