Virš magistralinio kelio – pavojingi lėktuvo manevrai

Neeilinis vaizdas

„Kauno dienos“ skaitytojas Tomas pasidalijo jį išgąsdinusia patirtimi, keliaujant nuo Klaipėdos link Kauno. Likus maždaug 50-55 km iki Kauno, magistraliniame kelyje jis išvydo neįprastą vaizdą – į jį skrido nedidelis lėktuvas, atrodė, kad jis leidžiasi ir ruošiasi tūpti ant kelio. Pasiekus visai žemą ribą, lėktuvas staiga pakilo. Tokie pavojingi manevrai ne vienam link Kauno judėjusiam vairuotojui padidino širdies pulsą.

„Trečiadienį apie 19.30 val. važiavau Klaipėda-Kaunas keliu ir pamačiau, kad nuo Kauno virš A1 kelio skiriamosios juostos skrenda lėktuvas. Tai buvo nedidelis, vieno propelerio, galbūt sportinis lėktuvas šviesios spalvos. Jis pradėjo tarsi leistis ir skrido tikrai žemai, maždaug kaip gatvės apšvietimo stulpų aukštyje, mane praskridęs, atrodo, dar žemiau nusileido. Tik po to per galinio vaizdo veidrodėlį pamačiau, kad jis staigiai pakilo. Žemai jis skrido gan ilgai, po to jau nemačiau kuria kryptimi nuskrido“, – pasakojo Tomas.

Susidarė net tam tikras automobilių susigrūdimas.

Nejuokingai išsigando

Vyras pasakojo, kad gyvenime daug visko yra matęs, tačiau toks įvykis – pirmasis. Matant į tave atskrendantį lėktuvą, širdis tarsi į kulnus nusirito.

Kaunietis svarstė, kad gal lėktuvas sugedo ir pilotas buvo pasiryžęs leistis magistraliniame kelyje. Tomas neatmetė, kad galbūt sustreikavo ir paties piloto sveikata. Bet kokiu atveju, tokie lėktuvo manevrai gerokai išgąsdino ne tik jį, bet ir kitus į Kauną važiavusius vairuotojus.

„Nesu ekspertas, nežinau, gal tam tikrais atvejais leidžiama nusileisti kelyje, bet juk čia labai intensyvus eismas. Aš vyras nebaikštus, bet nebuvo juokinga, nes tikrai nežinai, kas tam lėktuvui atsitiko, jei jis tokioje vietoje leidžiasi žemyn.

Per veidrodėlį dirstelėjau, mačiau, kad ir kiti vairuotojai pasimetę – kas į šonus traukėsi, kas greitį sumažino pamatę, kad į juos atskrenda lėktuvas. Susidarė net tam tikras automobilių susigrūdimas“, – apie neeilinį incidentą ore pasakojo „Kauno dienos“ skaitytojas Tomas.

Detalių nežino

Lengvieji lėktuvai Kaune gali pakilti ir leistis S. Dariaus ir S. Girėno aerodrome, esančiame Aleksote. „Kauno diena“ aerodromo valdymo bokšto specialistų pasiteiravo, gal jie buvo gavę kokios informacijos dėl šviesaus lėktuvo, besiblaškančio virš A1 kelio.

Tačiau paaiškėjo, kad aerodromo operatoriai mato tik labai nedidelę teritoriją virš paties aerodromo, o kadangi lėktuvas skraidė kelyje Kaunas-Klaipėda, su lėktuvu jau nebuvo jokio ryšio. Be to, šiomis dienomis aerodrome kyla ir leidžiasi nemažai lengvųjų lėktuvų, todėl neaišku, koks pilotas galėjo taip skraidyti. Specialistai nukreipė į Lietuvos oro uostus, šie – į „Oro navigaciją“, kuri prižiūri šalies oro erdvę ir turėtų turėti informacijos apie virš A1 kelio skridusį lėktuvą. Tačiau ir jos specialistai daug detalių apie pavojingą skrydį negalėjo suteikti. Aišku tik tiek, kad iš piloto nebuvo gauta jokio pavojaus signalo.

„Liepos 23 d. 19.51 val. iš Bendrojo pagalbos centro (112) gavome informaciją, kad vairuotoja autostradoje A1 pastebėjo žemai skrendantį ir pavojingai manevruojantį nedidelį, tikėtina – ultralengvąjį orlaivį. Nurodyta įvykio vieta priklauso nevaldomai oro erdvei - joje „Oro navigacija“ teikia skrydžių informacijos paslaugas.

„Oro navigacija“ negavo jokios informacijos apie šį skrydį – nebuvo pateiktas skrydžio planas, pilotas nepalaikė ryšio, negauta ir jokių pavojaus ar avarinių signalų. Atsižvelgiant į tai, negalėtume išsamiau pakomentuoti šio įvykio“, – „Kauno dienai“ komentavo „Oro navigacijos“ atstovė spaudai Ingrida Daugirdė.