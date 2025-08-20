 Emigrantė: Kaune dainuoja širdis

2025-08-20 14:27
Lijana

Rašau šį laišką su ašaromis akyse, o jos kaupiasi iš džiaugsmo, dainuoja širdis. Kaip gera buvo pabūti savo gimtajame mieste, praleisti atostogas!

Išvaikščiojau visus kampelius, apibėgau parkus, grožėjausi nuostabiomis skulptūromis! Pajaučiau, patyriau, pamačiau, susiliejau. ️

Ačiū besirūpinantiems miestu už suoliukus Panemunes šile, už Kauno pilį, už Ąžuolyną ir bėgimo takučius. Už sutvarkytą Nemuno salą ir pastatytą Mokslo! Ačiū už šaligatvius ir infrostruktūrą, ačiū už apšviestus parkus ir saugumo jausmą. ️

Penkiolika metų gyvenu Nyderlanduose. Po šios viešnagės Kaune, sau pasakiau, jei taip toliau viskas gimtajame mieste gražės, už dešimt metų grišiu atgal. Esu 1983 metų gimimo ir galiu drąsiai pasakyti, kad Kaunas dar niekada nebuvo toks gražus!

