Emigrantė: Kaune dainuoja širdis

Išvaikščiojau visus kampelius, apibėgau parkus, grožėjausi nuostabiomis skulptūromis! Pajaučiau, patyriau, pamačiau, susiliejau. ️
Ačiū besirūpinantiems miestu už suoliukus Panemunes šile, už Kauno pilį, už Ąžuolyną ir bėgimo takučius. Už sutvarkytą Nemuno salą ir pastatytą Mokslo! Ačiū už šaligatvius ir infrostruktūrą, ačiū už apšviestus parkus ir saugumo jausmą. ️
Penkiolika metų gyvenu Nyderlanduose. Po šios viešnagės Kaune, sau pasakiau, jei taip toliau viskas gimtajame mieste gražės, už dešimt metų grišiu atgal. Esu 1983 metų gimimo ir galiu drąsiai pasakyti, kad Kaunas dar niekada nebuvo toks gražus!
