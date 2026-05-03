Vyras užspringo picos gabalu: teko žaibiškai imtis veiksmų

Vieną paskutinių balandžio dienų GMP brigados budėjo ir laukė kvietimų, tačiau ilgai laukti neteko – skubų kvietimą gavo Akademijos 1565 brigados medikai – brigados vadovas paramedikas Karolis Kulikauskas, vairuotojas-paramedikas Mantas Stašinskas ir savanoris paramedikas Eiviltas.
Po sėkmingai pašalinto picos gabalo, kuriuo užspringo pusamžis vyras, ir praėjusius šiek tiek laiko po incidento paramedikai pasidalijo mintimis.
„Situacijos, kurios priverčia greitai galvoti ir žaibiškai imtis veiksmų, yra mūsų varomoji jėga – tokios mintys pirmiausia šauna į galvą po budėjimo. Norisi visiems priminti, kad būtina žinoti pirmosios pagalbos veiksmus, nes nelaimės gali būti visai čia pat, kaip nutiko ir prieš keletą dienų. Kompanija pietavo, kai vienam dalyviui staiga pasidarė bloga – pradėjo trūkti oro, jis galbūt užspringo. Tokią informaciją gavome iš dispečerinės. Šokom į GMP automobilį, švyturėliai, sirenos ir maždaug už 12 min. atvykome pas pacientą. Pusamžis vyras jau buvo beprarandantis sąmonę, nebekosėjo, buvo neproduktyvūs pavieniai bandymai įkvėpti oro. O iš kompanijos žmonių niekas nežinojo, kaip elgtis ir ką daryti. Tik dėl greitų veiksmų ir komandinio darbo pavyko greitai atlaisvinti kvėpavimo takus, panaudojus specialias žnyples, laringoskopą, pašalinti svetimkūnį. Tada pacientas stipriai įkvėpė ir pradėjo kvėpuoti, po kelių minučių pradėjo kalbėti. Pacientas buvo saugiai transportuotas į skubios pagalbos skyrių tolimesniam gydymui“, – pasakojo paramedikas Karolis.
Vairuotojas-paramedikas Mantas negailėjo gražių žodžių paramedikui Karoliui ir žavėjosi jo profesionalumu.
Savo ruožtu savanoris paramedikas Eivildas teigė, kad situacija buvo įtempta, tad buvo šiek tiek neramu. „Pacientas buvo užspringęs ir reikėjo greitai reaguoti. Man tai buvo rimta patirtis pradedant darbą GMP brigadoje. Supratau, kaip svarbu išlikti ramiam ir žinoti savo veiksmus teikiant pagalbą komandoje“, – pasakojo jis.
