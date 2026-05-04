Žiniasklaida: policija nepradės tyrimo dėl Kaune statant tiltą galimai pakeistos Neries vagos

„Priimtas sprendimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, nenustačius nusikalstamos veikos požymių“, – portalui nurodė Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.
Skelbiama, jog balandį į policiją kreipėsi Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai, prašydami inicijuoti ikiteisminį tyrimą dėl galbūt neteisėtai atlikto upės vagos gilinimo. Apie pėsčiųjų tilto statybos darbus, kurie galimai pažeidžia aplinkos apsaugos reikalavimus, praėjusių metų rugpjūtį pranešė fiziniai asmenys.
Aplinkosaugininkai tuomet nustatė, kad darbai buvo vykdomi „Natura 2000“ teritorijoje, todėl esą galėjo būti pažeistos teisės normomis saugomos vertybės. Kaip nurodo lrt.lt, patikrinimo metu taip pat nustatyta, kad vykdydama darbus įmonė nepaisė projekte numatytų veiklų apimties ir atliko Neries upės gilinimo darbus.
Darbai Neryje prasidėjo dar pernai, o baigti turėtų būti 2027 metų liepą.
