Aleksote – skaudus „Ford“ ir paspirtuko susidūrimas

Anot Kauno policijos, gegužės 8 d. apie 16 val. Kaune, Veiverių g., vyras (gim. 1980 m.) vairuodamas automobilį „Ford“, išvažiuodamas iš teritorijos į pagrindinį kelią, nepastebėjo dviračių taku atvažiuojančio paspirtuko, kurio vairuotoja (gim. 1991 m.) nespėjusi sustabdyti, atsitrenkė į automobilį.
Po susidūrimo, paspirtuko vairuotoja nukrito ant žemės. Dėl patirtų sužalojimų ji perduota medikams.
Įvykio aplinkybės tiriamos.
Dar vienas skaudus incidentas tą pačią dieną įvyko Pramonės prospekte.
Kaip praneša Kauno policija, apie 23 val. moteris (gim. 1999 m.), varuodama automobilį „Audi“, išvažiuodama iš šalutinio kelio, nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio automobilio „Toyota Yaris“, kurį vairavo vyras (gim. 2005 m.).
Dėl patirtų sužlaojimų „Toyota“ vairuotojas išvežtas į Kauno klinikas.
Įvykio aplinkybės tiriamos.
