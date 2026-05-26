Aliarmas Chemijos gatvėje: rasta sprogmenų

Kaip pranešė Kauno apskrities policija, sprogmenys buvo aptikti apie gegužės 26 d. 8.43 val. Chemijos gatvėje vykdant žemės kasimo darbus.
Siekiant užtikrinti gyventojų ir eismo dalyvių saugumą, laikinai ribojamas transporto priemonių eismas nuo Chemijos gatvės iki Ateities plento žiedo ir nuo Chemijos gatvės iki Abrikosų gatvės sankryžos.
Dėl neaiškaus radinio teritorijoje taip pat įvestas planas „Skydas“.
Gyventojai ir vairuotojai prašomi laikytis pareigūnų nurodymų bei pasirinkti alternatyvius maršrutus.
Apie 11 val. pranešta, kad radiniai, rasti Chemijos gatvėje, atiduoti Lietuvos kariuomenės išminuotojams. Eismas atidarytas.
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