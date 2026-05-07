Aliarmas Kaune: dingo moteris su mažamete dukra

Kaip skelbia Kauno policija, gegužės 6 d. Kauno rajono policijos komisariate gautas pranešimas, kad gegužės 4 d. apie 17 val. iš namų išėjo ir iki šiol negrįžo Monika Rainytė (gim. 1999 m.), kartu su savo mažamete dukra (gim.2022 m.).
Turimais pareigūnų duomenimis, paskutinė žinoma moters ir vaiko buvimo vieta – A. Juozapavičiaus gatvė, Kaunas.
Ieškoma moteris yra šviesių plaukų. Dingimo dieną ji galėjo vilkėti tamsiai žalios spalvos striukę su pilkos spalvos ženklinimu kairėje priekinėje pusėje.
Asmenis, žinančius, kur gali būti dingusioji ar turinčius kitos tyrimui reikšmingos informacijos, prašome kuo skubiau susisiekti su Kauno rajono policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiuoju tyrėju Martynu Andriušaičiu el. paštu [email protected] arba skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112.
