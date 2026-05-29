Apkarto Paskutinio skambučio šventė: Kaune – masinė avarija

Socialiniuose tinkluose pranešama, kad 11.08 val. Europos prospekte susidūrė trys automobiliai.
Kaip matyti feisbuko grupėje „Kur stovi policija Kaune“ paviešintose nuotraukose, automobiliai marginti įvairiausiais užrašais: „Urod“, „Aš Garšva, o gyvenimas mano liftas“, ir greičiausiai „Kas nerizikuoja, tas negeria šampano“.
Kauno policijos atstovė teigė, kad pranešimo apie šią avariją nebuvo gauta.
Primename, kad nuo praėjusio penktadienio Lietuvoje abiturientai švenčia Paskutinį skambutį.
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