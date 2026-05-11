Aukai užsižaidus slėpynes, Pimpis parodė veidą: šį dangstė dėl sąsajų su vaikų pornografija?

Policija suskubo laiku
Kaip jau ne kartą rašyta, šis ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas po didelį atgarsį sukėlusio pernykštės vasario 3-iosios įvykio kelyje A1, nutikusio 33-iojo A. Pimpio gimtadienio išvakarėse.
Tą vakarą A. Pimpis buvo sulaikytas 66-ajame šio greitkelio kilometre – po to, kai buvo gautas pilietiško asmens pranešimas apie Vilniaus kryptimi važiavusį automobilį „VW Passat“, kurio vairuotojas kliudė kelio atitvarus ir pasišalino iš įvykio vietos.
Policijai pavyko šį „VW Passat“ pavyti ties Žiežmarių apylinkės seniūnijos Būdiškių kaimu, esančiu apie 40 kilometrų nuo Kauno. Prie jo vairo sėdėjo A. Pimpis, o ne per toliausiai – važiuojamoje kelio dalyje rastas ir antrankiais surakintas 40-metis L. U.
Nors pastarasis tikino, kad nieko neatsimena, ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto jo laisvės atėmimo pradėjusiems Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos (ONTV) pareigūnams pavyko išsiaiškinti, kad tai, kas tą vakarą konstatuota kelyje A1, buvo tris dienas vykusių įvykių kulminacija ir A. Pimpis turėjo du bendrininkus, su kuriais veikė iš anksto susitaręs.
Pateko į spąstus
L.U. pateko į pagrobėjų spąstus, užkišus pernykštę vasario 1-ąją Kauno „Akropolyje“ už prabangaus jo automobilio „Porche Cayenie“ valytuvų suklastotą eismo įvykio deklaraciją apie esą apie 14 val. čia įvykusį eismo įvykį, per kurį kliudytas jo automobilis, bei raštelį su esą netyčia į šį atsitrenkusio sąžiningo vairuotojo, kuris neturi laiko laukti, telefono numeriu. Po skambučio šiuo, L. U. vasario 3-iosios vakare atsiviliotas į nuošaliau esančią automobilių aikštelę Perkūno alėjoje, kurioje apie 21 val. buvo pagrobtas, panaudojus smurtą, – įgrūdus į jau minėtą A. Pimpio išsinuomotą „VW Passat“ ir surišus rankas bei kojas lipnia juosta ir surakinus rankas antrankiais.
Tiesa, buvo bendrauta su L. U. ir iki tol. Pavyzdžiui, pagrobimo dieną jis buvo susitikęs su būsimais pagrobėjais ir Karaliaus Mindaugo prospekto degalinėje. Tačiau, panašu, kad ten kažkas pastarųjų planams sutrukdė.
Teisėsaugininkų duomenimis, L. U. tapo šio nusikaltimo auka dėl savo turtinės padėties. Ir jį pagrobtą Vilniaus link vežė ne vienas A. Pimpis. Remiantis vaizdo kamerų, padėjusių atkurti šio nusikaltimo seką, įrašais, minėtoje Perkūno alėjos automobilių aikštelėje, kurioje buvo pagrobtas L. U., užfiksuoti trijų asmenų siluetai. Tačiau A. Pimpio pateikta šių įvykių versija su pareigūnų surinktais duomenimis nesutampa. A. Pimpis ėmė ją pasakoti iš karto, kai buvo tą vasario 3-iosios vakarą sulaikytas kelyje A1 kruvinomis rankomis. Tačiau jis tikino, kad „neutralizavo“ L. U., su kuriuo turėjo asmeninių sąskaitų, susijusių su moterimi, vienas. Ir vežėsi tą vakarą jį į Vilnių vyriškai pasikalbėti. Tačiau, A. Pimpio teigimu, L. U. pakeliui susižalojo pats.
Dar daugiau problemų – su auka
Remiantis sklandančiomis kalbomis, A. Pimpio vairuojamas „VW Passsat“ atsitrenkė tada į kelio A1 atitvarus, kai galinėje jo sėdynėje vežtas antrankiais surakintas L. U., pajutęs šilumą kakle ir pamatęs kraują, pradėjo spardyti A. Pimpį, dėl ko šis nesuvaldė automobilio, ką užfiksavo kiti vairuotojai, pranešę apie tai Bendrajam pagalbos centrui.
Tačiau L. U., kaip jau užsiminta, su ikiteisminį tyrimą pradėjusiais teisėsaugininkais nebendravo, teigdamas, kad nieko neatsimena. Ir tai galiausiai baigėsi 1500 eurų baudos jam skyrimu už teisėtų pareigūnų nurodymų nevykdymą. Taip teisiškai įvertintas L. U. atsisakymas vykti į paskirtą ambulatorinę ekspertizę, siekiant atsakyti į klausimą, ar jis nesimuliuoja atminties praradimo. Deja, prisikviesti L. U. į šią ekspertizę taip ir nepavyko, nors jis buvo ten kviestas kelis kartus.
Neatsiliepė L. U. ir į teisėsaugininkų pranešimą apie baigtą ikiteisminį tyrimą bei galimybę susipažinti su šio turiniu. Teisėsaugininkams nurodytu savo elektrinio pašto adresu jis neatsakė.
Nors buvo nustatyti ir galimi A. Pimpio bendrininkai, kuriems buvo pareikšti įtarimai bendrininkavus neteisėtai atimant L. U., galiausiai ikiteisminis tyrimas minėtų asmenų atžvilgiu nutrauktas, konstatavus, kad nesurinkta pakankamai duomenų, jog jie padarė šį nusikaltimą.
Vienintelis prieš teismą dėl neteisėto L. U. laisvės atėmimo, panaudojant smurtą ar sukeliant pavojų nukentėjusiojo gyvybei, stosiantis A. Pimpis kaltinamas ir nesunkiu L. U. sveikatos sutrikdymu dėl savanaudiškų paskatų, ne mažiau kaip du kartus smogiant peiliu į kaklą bei viršutinę galvos dalį, bei dokumentų klastojimu, turint galvoje suklastotas dvi eismo įvykio deklaracijas apie esą vasario 1-osios popietę „Akropolyje“ įvykusį eismo įvykį, į kurias buvo įrašyta tikrovės neatitinkanti eismo įvykio data, laikas, kaltininkas bei jo vairuotojo pažymėjimo galiojimo terminas. Be to, nustatyta, kad į L. U. automobilį „Porche Cayenie“ tada buvo atsitrenkta tyčia.
Slėpynės užsitęsė
Pirmasis A. Pimpio bylos dėl L. U. pagrobimo posėdis, planuotas balandžio 15-ąją, neįvyko, teisme nepasirodžius nukentėjusiajam bei nežinant, ar jam tinkamai buvo pranešta apie šį posėdį. Tada kaltinimą šioje byloje palaikantis prokuroras pasiūlė teismui, kad šis pavestų jam įteikti L. U. šaukimą į naują posėdį ir, savo ruožtu, netrukus davė tokį patį pavedimą Kauno policijai. Be to, neįvykus pirmajam šios bylos posėdžiui, nuspręsta, kad vežioti į juos A. Pimpį iš Marijampolės kalėjimo, kuriame jis šiuo metu atlieka bausmę, yra per brangu ir jis toliau dalyvaus šiame teismo procese, rengiant vaizdo konferencijas su minėta įkalinimo įstaiga.
Tačiau šiandien vėl susirinkus į šios bylos posėdį, paaiškėjo, kad minėtą prokuroro pavedimą vykdžiusi jau minėta Kauno apskrities VPK ONTV šaukimoį teismą L. U. neįteikė, nes jo gyvenamoje vietoje nerado. Tačiau po kurio laiko paskambinus L. U. dukters mamai, ši pareigūnams teigė, kad jis čia negyvena ir labai retai jas aplanko, taip pat retai bendrauja su jomis telefonu, bet ji šaukimą rado ir, jeigu L. U. sutiktų, jam perduotų. Moteris tikino nežinanti nei, kur jis šiuo metu gyvena, nei jo telefono numerio.
Tą patį pareigūnams teigė ir L. U. mama, su kuria jie taip pat susisiekė telefonu. Ši taip pat tikino seniai mačiusi sūnų. Ir nurodė savo elektroninio pašto adresą, kuriuo paprašė atsiųsti sūnui adresuotą šaukimą į teismą, o ji bandys šį jam perduoti.
Nežinant, ar L. U. yra informuotas apie šiandienos teismo posėdį, ir prokuroras, ir A. Pimpio advokatas teigė, kad ir vėl negalima pradėti nagrinėti bylos. O A. Pimpio advokatas dar buvo linkęs akcentuoti, kad jo ginamasis savanoriškai atlygino Valstybinei ligonių kasai už L. U. gydymą, tikintis, kad tai bus pripažinta jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe.
Prokuroras, savo ruožtu, siūlė teismui, kad šis dar kartą išsiųstų L. U. šaukimus į teismo posėdį jo mamai, jo vaiko mamai bei į paties L. U. elektroninį paštą, nes turi būti išnaudotos visos galimybės jį apie tai informuoti.
Bylą nagrinėsiantis teisėjas sutiko, kad nors ir susidaro įspūdis, kad L. U. nesuinteresuotas dalyvauti šiame teismo procese, jeigu šiandien pradėtume šią bylą nagrinėti, būtų užkirstas kelias L. U., kuris neaišku, ar tinkamai informuotas apie posėdį, pareikšti ieškinį. Tačiau, anot teisėjo, A. Pimpis taip pat turi teisę, kad jo kaltės klausimas būtų išspręstas per, kaip įmanoma, trumpesnį laiką, todėl yra galimybių nagrinėti bylą ir be nukentėjusiojo, jeigu manoma, kad proceso dalyviai galėtų užtikrinti jo interesus jam nedalyvaujant.
Pasiteiravus ir paties A. Pimpio, ar galima pradėti nagrinėti bylą be nukentėjusiojo, pastarasis, prižiūrimas Marijampolės kalėjimo darbuotojos, žvelgdamas iš ekrano į posėdžio dalyvius nuobodžiaujančiu veidu, atsakė, kad palieka tai teismo nuožiūrai. Galiausiai teisėjas nusprendė dar kartą išsiųsti L. U. šaukimus į teismo posėdį visais trim prokuroro nurodytais adresais. Tačiau jau paskutinį kartą. Kitas šios bylos posėdis planuojamas jau tik birželio viduryje. Derinant jo datą, paaiškėjo, kad sunkiausiai rasti neužimtą laiką Marijampolės kalėjimo rengiamose vaizdo konferencijose su šalies teismais.
Įtariamas dar skandalingesniu nusikaltimu?
Kaip jau užsiminta, šiuo metu A. Pimpis atlieka Marijampolės kalėjime bausmę už nusikalstamos grupuotės, tarp kurios nusikaltimų – ir Lietuvą sukrėtęs 2020-ųjų spalį įvykdytas kontranbandininko nužudymas Lazdijuose, apgaule patenkant į pastarojo namus ir šį padegant, subūrimą bei vadovavimą jai.
Sausio pabaigoje Apeliacinis teismas atmetė A. Pimpio skundą dėl Kauno apygardos teismo minėtoje byloje jam skirto pusaštuntų metų laisvės atėmimo, į kurį įskaičiuotas ir daugiau kaip trejus metus trukęs suėmimas iki šio nuosprendžio.
Tačiau po minėto Apeliacinio teismo sprendimo A. Pimpis dar buvo vienam mėnesiui suimtas dėl naujo mįslingo nusikaltimo – įtariant jį dėl teroro akto. Tiksliau – dėl sunkaus vieno ar daugiau asmenų sveikatos sutrikdymo teroristiniais tikslais.
Šiam ikiteisminiam tyrimui vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korpupcijos tyrimo skyrius, atsisakęs patikslinti ar papildyti minėtą portalo kauno.diena.lt turimą informaciją, motyvuodamas tuo, kad tyrimas tėra pradinėje stadijoje.
Tačiau ne per seniausiai paaiškėjo, kad dar viena A. Pimpio byla yra įstrigusi ir Vilniaus miesto apylinkės teisme. Šioje jis, pirminiais duomenimis, kaltinamas ne tik sukčiavimu, neteisėtu prisijungimu prie informacinės sitemos, neteisėtu elektroninės kortelės duomenų panaudojimu, dokumentų klastojimu bei pagrobimu, bet ir disponavimu pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas.
