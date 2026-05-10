Automobilio viduje – įtartinos medžiagos, miške – užkastas paketas

Kaip skelbė policija, gegužės 9 d. apie 15 val. Kaišiadorių rajone, Rumšiškių seniūnijoje, Grabučiškių kaime, pareigūnai tikrino automobilį „Toyota“. Mašinos viduje, porankyje, rastas indas su, įtariama, narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis. Be to, netoli automobilio, miške, rastas užkastas paketas su, įtariama, augalinės kilmės narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis.
1988 m. gimęs automobilio vairuotojas sulaikytas ir patalpintas į areštinę.
Kiek vėliau, apie 16 val., taip pat Rumšiškių seniūnijoje pareigūnai patikrino 2006 m. gimusio vyro kuprinę. Joje rasti keturi paketai su, įtariama, narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis.
Vyras sulaikytas ir patalpintas į areštinę.
Tos pačios dienos vakare, apie 19.15 val., Kaune, Muitinės gatvėje, patikrinimui sustabdytas automobilis „Porsche“, kurio viduje rasta piniginė su, įtariama, narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis.
Šeštadienį pareigūnams įkliuvo ir stipriai įkaušę vyrai, nusprendę sėsti prie vairo.
Policijos duomenimis, apie 13.26 val. Kauno rajone, Užliedžių seniūnijoje, Giraitės kaime, patikrinimui sustabdytas automobilis BMW, kurį vairavo neblaivus vyras, gimęs 1981 m. Vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 3,19 prom.
Tuo tarpu apie 18.30 val. Domeikavos kaime patikrinimui sustabdytas automobilis „Audi A3“, kurį vairavo neblaivus vyras, gimęs 1977 m. Jam nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,56 prom. Vairuotojas sulaikytas ir patalpintas į areštinę.
