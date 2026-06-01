Automobilių vagys nenuleido rankų: iš teismo jiems – prasta žinia

Baudžiamosios bylos duomenimis, 2024 metų rugpjūčio naktį nuteistieji pagrobė didelės vertės, 21,2 tūkst. eurų kainuojantį automobilį „Toyota C-HR“.
Nustatyta, kad vyrai jį pavogė iš anksto susitarę ir veikdami bendrai, panaudodami elektroninį prietaisą, skirtą avariniam automobilių atrakinimui ir užvedimui.
Tyrimo duomenimis, transporto priemonė pagrobta Druskininkuose, o vėliau nuvairuota į miško masyvą Alytaus rajono savivaldybėje.
Automobilį nugabenus į mišką, vyrai buvo sulaikyti Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų.
Teismas, išnagrinėjęs nuteistųjų apeliacinius skundus, juos atmetė ir paliko galioti pernai gruodį priimtą Alytaus apylinkės teismo apkaltinamąjį nuosprendį. Juo abu asmenys pripažinti kaltais dėl jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų. L. S. skirta dvejų metų ir trijų mėnesių, o A. Z. – vienų metų ir trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
Iš dalies tenkintas pavogto automobilio savininkės pareikštas civilinis ieškinys ir iš nuteistųjų priteista daugiau nei 2 tūkst. eurų turtinei ir neturtinei žalai atlyginti.
Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėjo iš karto, tačiau dar gali būti skundžiama kasacine tvarka Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
Naujausi komentarai