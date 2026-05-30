Būkite budrūs: vagys čiumpa viską, kas papuola po ranka

Kaip pranešė policija, gegužės 29 d. Kaune, Trakų gatvėje, laikotarpiu nuo 10 iki 16 val., patekus į butą, iš jo pavogti du nešiojamieji kompiuteriai „MacBook“ ir planšetinis kompiuteris „iPad Air“. Jų vertė siekia apie 3550 eurų.
Pareigūnams šiuo atveju pavyko greitai sureaguoti – dirbant karštais pėdsakais, pavogti daiktai rasti Jonavoje. Sulaikyti trys 2001 ir 2004 metais gimę vyrai, jie uždaryti į areštinę.
Dar vienas įvykis užfiksuotas naktį iš gegužės 29-osios į gegužės 30-ąją Kaune, Kęstučio gatvėje. Laikotarpiu nuo 23.35 val. iki 00.05 val. pavogtas automobilis „Toyota Prius“. Padarytas nuostolis siekia 2500 eurų.
Kauno rajone vagys taip pat nesnaudė. Laikotarpiu nuo gegužės 27 d. iki gegužės 29 d. Rinkūnų kaime iš aptvertos teritorijos pavogtas akumuliatorinių įrankių rinkinys „DeWalt“ su akumuliatoriumi ir suktukais bei du bonsai medžiai. Nuostolis – 8299 eurai.
Apie vagystę pranešta ir Jonavos rajone. Gegužės 29 d. apie 15.30 val. gautas 1960 metais gimusio vyro pranešimas, kad Upininkų seniūnijoje, įsibrovus į jo sodybą, iš pastatų pavogtas dviratis, irklentė, televizorius, žoliapjovė, elektriniai įrankiai, benzininis pjūklas ir drabužiai. Nuostolis siekia 1750 eurų.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl vagysčių.
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