Būna ir taip: Kauno ugniagesiai gelbėtojai kviesti vaduoti lifte užstrigusio kūdikio

Pasak minėtų suvestinių, gegužės 4 d. 16.37 val. Bendrajam pagalbos centrui pranešta apie vieno Šilainių daugiabučio, esančio Rasytės gatvėje, lifte užtrigusi kūdikį.
Šis šokiruojantis pranešimas baigiasi tuo, kad lifto durys atidarytos laužtuvu ir jame buvęs vežimėlis su kūdikiu išlaisvintas.
Portalui kauno.diena.lt pavyko papildomai išsiaiškinti, kad apie šį įvykį pranešusi moteris, panašu, kad dėl patirto streso, tepasakė, kad lifte su vežimėliu užstrigęs kūdikis yra dviejų mėnesių.
Bendrojo pagalbos centro operatoriai, išgirdę šį pranešimą, daugiau nieko skambinusiosios neklausinėjo ir skubiai informavo apie šią situaciją Kauno ugniagesius gelbėtojus.
Į šio įvykio vietą buvo pasiųsti ne per toliausiai įsikūrusios Šilainių komandos ugniagesiai gelbėtojai, kurie atskubėjo į nurodytą daugiabutį labai greitai.
Pastarųjų teigimu, atvykus paaiškėjo, kad kūdikis vežimėlyje atsidūrė vienas lifto kabinoje, kurio durys užsidarė, pagalbos prašiusiai moteriai įstūmus vežimėlį vidun ir dar kažką dariusiai laiptinėje. Neatmetama, kad galbūt ketinta įnešti į kabiną ir netoliese buvusį krepšį.
Kodėl užsidariusios lifto durys moteriai nebeatsidarė, neaišku – galbūt jas buvo užrėmęs vežimėlis, o gal moteris iš išgąsčio nebesugebėjo atidaryti šių durų įprastu būdu.
Svarbiausia šioje pamokančioje situacijoje – kad viskas gerai baigėsi. Teigiama, kad dėl ugniagesių gelbėtojų operatyvumo ir profesionalumo kūdikis nenukentėjo.
