 Dėl gaisro atliekų tvarkymo įmonėje Kaune – svarbi informacija gyventojams

Dėl gaisro atliekų tvarkymo įmonėje Kaune – svarbi informacija gyventojams

„Likite namuose, neatidarykite orlaidžių, langų ir durų“
2026-05-04 18:54
ELTOS, „Kauno dienos“ inf.

Pirmadienio vakarą Kaune esančioje atliekų tvarkymo įmonėje „Žalvaris“ kilus gaisrui gyventojams išsiųsti svarbūs pranešimai. O Kauno miesto savivaldybė pasidalijo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) rekomendacijomis.

Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: gesinimo darbai iš įvykio vietos Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: gesinimo darbai iš įvykio vietos Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: gesinimo darbai iš įvykio vietos Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: gesinimo darbai iš įvykio vietos Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: gesinimo darbai iš įvykio vietos Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: gesinimo darbai iš įvykio vietos Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: gesinimo darbai iš įvykio vietos Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: gesinimo darbai iš įvykio vietos Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: gesinimo darbai iš įvykio vietos Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: gesinimo darbai iš įvykio vietos Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: gesinimo darbai iš įvykio vietos Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: gesinimo darbai iš įvykio vietos Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: gesinimo darbai iš įvykio vietos Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: gesinimo darbai iš įvykio vietos Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: gesinimo darbai iš įvykio vietos Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: gesinimo darbai iš įvykio vietos Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: gesinimo darbai iš įvykio vietos Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: gesinimo darbai iš įvykio vietos Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: gesinimo darbai iš įvykio vietos Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: gesinimo darbai iš įvykio vietos Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: gesinimo darbai iš įvykio vietos Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: gesinimo darbai iš įvykio vietos Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: gesinimo darbai iš įvykio vietos Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: gesinimo darbai iš įvykio vietos Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: gesinimo darbai iš įvykio vietos Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: gesinimo darbai iš įvykio vietos Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: gesinimo darbai iš įvykio vietos Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: gesinimo darbai iš įvykio vietos Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: gesinimo darbai iš įvykio vietos Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: gesinimo darbai iš įvykio vietos Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: gesinimo darbai iš įvykio vietos Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: gesinimo darbai iš įvykio vietos Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: gesinimo darbai iš įvykio vietos Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: gesinimo darbai iš įvykio vietos Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: gesinimo darbai iš įvykio vietos Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: gesinimo darbai iš įvykio vietos Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: gesinimo darbai iš įvykio vietos Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: gesinimo darbai iš įvykio vietos Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: gesinimo darbai iš įvykio vietos Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: gesinimo darbai iš įvykio vietos Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: gesinimo darbai iš įvykio vietos Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: gesinimo darbai iš įvykio vietos Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: gesinimo darbai iš įvykio vietos Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: gesinimo darbai iš įvykio vietos Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: gesinimo darbai iš įvykio vietos Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: gesinimo darbai iš įvykio vietos Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: gesinimo darbai iš įvykio vietos Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: gesinimo darbai iš įvykio vietos Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: gesinimo darbai iš įvykio vietos

„Rekomendacijos gyventojams kilus gaisrui Kauno atliekų tvarkymo įmonėje Palemono gatvėje! 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras specialistai pataria: 

–  Esant lauke ir pastebėjus tamsius dūmus ar užuodus specifinį kvapą, pasitraukti prieš vėjo kryptį;

–  Arčiau gaisro vietos gyvenantiems neiti į lauką. Likus namuose – neatidaryti orlaidžių, langų ir durų. Jei namuose įrengtos mechaninės vėdinimo sistemos (rekuperacija, oro kondicionavimo įrenginiai), jas išjungti;

–  Turintiems šulinius rekomenduojama juos uždengti. Taip pat patariama nepalikti gyvūnų lauke;

–  Važiuojant pro gaisro vietą, rekomenduojama sandariai uždaryti transporto priemonių langus;

Pajutus sveikatos sutrikimus, būtina nedelsiant kreiptis į sveikatos priežiūros specialistus“, – feisbuke pirmadienio vakarą skelbė Kauno savivaldybė.

„200 kvadratinių metrų plotyje dega įvairios šiukšlės, dar nerūšiuotos. Aplinkiniai pastatai dabar apsaugoti ir vyksta gesinimo darbai“, – Eltai nurodė Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos operacinio vadovavimo skyriaus budintysis darbuotojas.

Anot budinčiojo darbuotojo, įvykio vietoje sužeistųjų nėra.

Gaisras kilo užsidegus įmonės teritorijoje lauke laikomoms atliekoms.

Vietos gyventojams į mobiliuosius telefonus buvo išsiųsti pranešimai, įspėjantys apie galimą oro taršą.

Šiame straipsnyje:
žalvaris
gaisras
pranešimai gyventojams
Atliekos
rekomendacijos

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų