Dėl gaisro atliekų tvarkymo įmonėje Kaune – svarbi informacija gyventojams

„Rekomendacijos gyventojams kilus gaisrui Kauno atliekų tvarkymo įmonėje Palemono gatvėje!
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras specialistai pataria:
– Esant lauke ir pastebėjus tamsius dūmus ar užuodus specifinį kvapą, pasitraukti prieš vėjo kryptį;
– Arčiau gaisro vietos gyvenantiems neiti į lauką. Likus namuose – neatidaryti orlaidžių, langų ir durų. Jei namuose įrengtos mechaninės vėdinimo sistemos (rekuperacija, oro kondicionavimo įrenginiai), jas išjungti;
– Turintiems šulinius rekomenduojama juos uždengti. Taip pat patariama nepalikti gyvūnų lauke;
– Važiuojant pro gaisro vietą, rekomenduojama sandariai uždaryti transporto priemonių langus;
Pajutus sveikatos sutrikimus, būtina nedelsiant kreiptis į sveikatos priežiūros specialistus“, – feisbuke pirmadienio vakarą skelbė Kauno savivaldybė.
„200 kvadratinių metrų plotyje dega įvairios šiukšlės, dar nerūšiuotos. Aplinkiniai pastatai dabar apsaugoti ir vyksta gesinimo darbai“, – Eltai nurodė Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos operacinio vadovavimo skyriaus budintysis darbuotojas.
Anot budinčiojo darbuotojo, įvykio vietoje sužeistųjų nėra.
Gaisras kilo užsidegus įmonės teritorijoje lauke laikomoms atliekoms.
Vietos gyventojams į mobiliuosius telefonus buvo išsiųsti pranešimai, įspėjantys apie galimą oro taršą.
