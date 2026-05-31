Dingęs dešimtmetis atsirado: į Vaikų gerovės centrą jį atvedė mama

Į visuomenę dėl informacijos kreipęsi Kauno pareigūnai buvo nurodę, kad mažamečio berniuko pasigesta ketvirtadienį, kai globėja jį išleido prie mokyklos Partizanų g., bet jis į pamokas nenuėjo ir namo negrįžo.
Į teisėsaugą dėl dešimtmečio dingimo kreipėsi jo globėja.
Šiandien paaiškėjo, kad berniukas atsirado.
„Vaikas gyvena su globėjais, bet jis turi mamą. Berniukas buvo pabėgęs pas mamą ir pas ją tas dienas gyveno. Šiandien mama jį atvedė į Vaikų gerovės centrą Kaune. Tiek galiu pasakyti", – portalui kauno.diena.lt sakė Kauno apskrities policijos budėtojas.
Kauno apskrities policija paskelbė, kad ieškotas mažametis į Vaikų gerovės centrą Kaune pristatytas gegužės 31d. apie 10.52 val.
Šeštadienį Kauno policijos atstovė portalui kauno.diena.lt teigė, kad mažametis dingsta ne pirmą kartą.
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