Ekspertai: dviejų moterų nužudymu įtariamas Mikutavičius yra pakaltinamas

Prokuratūra pirmadienį pranešė, kad balandžio 30 d. Kauno apskrities vyriausiajame policijos komisariate buvo gautas ir prie ikiteisminio tyrimo medžiagos perduotas teismo psichiatrijos ekspertizės aktas.
Ekspertai konstatavo, jog įtariamasis nusikaltimo padarymo metu galėjo suvokti savo veiksmų esmę ir juos valdyti, jis gali dalyvauti procese ir atlikti bausmę.
Prokuroras, susipažinęs su ekspertizės išvadomis, nusprendė, kad nėra pagrindo pradėti procesą dėl priverčiamojo pobūdžio medicininių priemonių taikymo.
Toliau baudžiamasis procesas vyks įprasta tvarka. Tai reiškia, kad byloje bus surašytas kaltinamasis aktas ir bylos medžiaga bus perduota nagrinėti teismui.
ELTA primena, kad vasario pabaigoje Kauno apylinkės teismas pilnai patenkino prokuroro prašymą ir dar trims mėnesiams pratęsė suėmimą nužudymais įtariamam B. Mikutavičiui.
Suėmimas buvo pratęstas trimis pagrindais, kad asmuo gali bėgti, slėptis, daryti naujus nusikaltimus.
Kelias paras besislapsčiusį 29 metų įtariamąjį pernai gruodį mieste sulaikė į paiešką susibūrę kauniečiai ir perdavė policijai.
Kaip skelbta, buvo gautas pranešimas, kad Kaune, V. Krėvės prospekte buvo rastas 2003 m. gimusios moters kūnas su pjautine žaizda.
Vėliau apie 19.46 val. buvo gautas pranešimas, kad nepavyksta susisiekti su giminaite. Atvykus tarnyboms, bute, esančiame Pramonės prospekte, rastas 2001 m. gimusios moters kūnas su smurto žymėmis.
B. Mikutavičius įtariamas nužudęs savo pusseserę ir nekilnojamojo turto brokerę.
