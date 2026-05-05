Gaisras „Žalvaryje“: kas kaltas?

– Kaip buvo pastebėtas pirmadienio pavakarę kilęs gaisras?
– Jau po darbo mūsų darbuotojai pastebėjo dūmus, iš karto iškvietė Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos specialistus, jie labai greitai atvyko ir pradėjo gesinti. Per maždaug 1.20 val. gaisras buvo suvaldytas, liko tik židinukai. Kai tik tarnybos leido, mūsų technika visas atliekas perkasė, viskas buvo perlieta vandeniu ir 22 val. jau viskas baigėsi. Jokio turto gaisras neapgadino, atliekų krūva liko beveik tokia pat, kaip ir buvo, ugnis niekur kitur neišsiplėtė.
Viskas buvo labai gerai suorganizuota, kad gaisras neišplistų. Patikėkite, labiausiai nenorime, kad pas mus kiltų gaisras, bet atliekų sektoriuje tokių dalykų pasitaiko.
– Kokios atliekos šį kartą užsidegė?
– Lauke saugome atliekas pagal turimą leidimą, kiekiai nėra viršyti. Čia buvo gamybinės, nepavojingos atliekos: popierius, tekstilė, medis. Jos buvo skirtos deginimui, nes jau nebegali būti perdirbtos dėl to, kad sumaišytos medžiagos, negalima jų atskirti ir pan. Elektronikai turime specialų sandėlį, tad tikrai jų gaisras nepalietė.
– Kokius darbus atliekate po gaisro?
– Atvykę aplinkosaugininkai atlieka patikrinimą. O mes tas atliekas vėliau vešime deginti. Bendrovės veikla nėra sustabdyta, toliau veikiame, surinktas atliekas laikinai sandėliuojame kituose boksuose. Pas mus atliekos neužsistovi, jos išrūšiuojamos, atskiriama, kas gali būti perdirbti ir išvežamos.
Po gaisro viskas taip pat operatyviai sutvarkyta. Teritorijoje nebėra gesinimui naudoto vandens, jis išsiurbtas. Tai buvo trumpas gaisras, mažai sudegusių atliekų.
– Ar jau aišku, nuo ko galėjo kilti gaisras?
– Mūsų vertinimu, buvo savaiminis užsidegimas, bet palauksime Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento išvados.
Gaisras „Žalvario“ teritorijoje: gesinimo darbai iš įvykio vietos
– Kaip vertinate gyventojų ir klientų rūšiavimo įpročius? Gal tai ir kelia gaisrų rizikų?
– Aišku, dar yra problemų ir dėl netinkamo rūšiavimo vis dar gali kilti gaisrų.
– Kokias pamokas bendrovė išmoko po 2024 m. gaisro? Gal įdiegėte papildomų saugos priemonių?
– Po praėjusio gaisro „Žalvaryje“ labai daug padaryta visuose skyriuose, investuota daugiau nei 2 mln. eurų. Visose patalpose yra automatinės gaisrų gesinimo sistemos, įrengtas naujas didelis vandens rezervuaras. Lauke laikomos atliekos atskirtos betoniniais boksais, kurie tarsi „Lego“ kaladėlės sudėlioti tam, kad iš vienos krūvos ugnis nepersimestų į kitas. Matome, kad tai pasiteisino. Dabar dirbti tikrai ramiau ir galime matyti tų investicijų rezultatą, nes šį kartą ugnis buvo lokali, neišplito kitur.
Po šio gaisro taip pat galvojame, ką dar galėtumėme padaryti, kad būtų dar geriau užtikrinta priešgaisrinė sauga, bet dar kol kas neturime konkrečių sprendimų. Tarsimės su ekspertais. Mes jau ir taip esame padarę viską pagal sugriežtintas priešgaisrinės saugos taisykles, todėl šį kartą visi algoritmai greitai suveikė, gaisras taip pat greitai užgesintas. Pastatai nepažeisti, turtas nesugadintas, žalos nėra, žmonės nenukentėjo.
