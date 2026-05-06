Galutinis teismo verdiktas: buvęs teisėjas Grigas – kyšininkas

Kaip pranešė LAT, byloje nustatyta, kad nuteistasis R. Grigas, eidamas teisėjo pareigas, tiesiogiai susitarė, pažadėjo savo naudai priimti 2 tūkst. eurų kyšį ir vėliau priėmė 1 tūkst. eurų kyšį už tai, kad vykdydamas teisėjo įgaliojimus veiktų neteisėtai, t. y., nagrinėdamas administracinio nusižengimo bylą priimtų atsakomybėn patrauktam asmeniui palankų sprendimą.
LAT, išnagrinėjęs nuteistojo gynėjo skundą, kuriame buvo keliamas įrodymų, surinktų taikant kriminalinės žvalgybos veiksmus, leistinumo klausimas, konstatavo, kad pažeidimų juos vertinant nebuvo padaryta.
Bylą nagrinėję teismai tinkamai patikrino kriminalinės žvalgybos pradėjimo ir atskirų kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo pagrindus, ikiteisminio tyrimo pradėjimo teisėtumą, o veiksmų trukmę įvertino kaip proporcingą.
Teisėjų kolegija pažymėjo, kad kriminalinės žvalgybos veiksmai R. Grigo darbo kabinete nebuvo taikomi siekiant atskleisti teismo pasitarimų kambario paslaptį, nes šiame kabinete teisėjo nagrinėtos bylos aplinkybės buvo aptariamos tik su kitu nuteistuoju nusikalstamos veikos darymo kontekste, o tokie teisėjo veiksmai nėra saugomi įstatymo.
Kolegija atkreipė dėmesį, kad teisėjo imunitetas nėra įtvirtintas tam, kad būtų sudarytos prielaidos išvengti baudžiamosios ar kitos teisinės atsakomybės už nusikalstamas veikas ar kitus teisės pažeidimus.
Be to, teisėjų kolegija padarė išvadą, kad kriminalinės žvalgybos veiksmai šioje byloje prieš tuometinę advokatę buvo sankcionuoti ir vykdomi nepažeidžiant advokato veiklos garantijų bei advokato ir jo kliento susižinojimo apsaugos.
Teisėjų kolegija pažymėjo, kad, remiantis Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija, advokato profesinė paslaptis nėra absoliuti ir gali būti ribojama išimtiniais atvejais, kai tai būtina, be kita ko, siekiant užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms, ypač tada, kai nusikalstamas veikas galimai daro pats advokatas.
Teisėjų kolegija konstatavo, kad žemesnės instancijos teismai, kvalifikuodami R. Grigo veiką kaip kyšininkavimą, baudžiamojo įstatymo taikymo klaidos ir esminių pažeidimų nepadarė, todėl nuteistojo R. Grigo ir jo gynėjo kasacinį skundą atmetė.
Kita vertus, teisėjų kolegija padarė išvadą, kad apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio dalis, susijusi su kitam nuteistajam, advokato kontoroje dirbusiam R. Grigo sūnui Tautvydui Grigui inkriminuota papirkimo veika, neatitinka nuosprendžiui keliamų reikalavimų, todėl šią apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio dalį panaikino ir perdavė ją iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.
Ši LAT nutartis yra galutinė ir neskundžiama.
Naujausi komentarai