Girta pusamžė vairuotoja sukėlė masinę avariją

Kauno policija praneša, kad gegužės 18 d. apie 10.10 val. Kaune, Lankos g., automobilis „Citroen“, vairuojamas neblaivios moters (gim. 1970 m.), kliudė stovintį automobilį „Lexus“, šis nuo smūgio kliudė automobilį „Renault“, o „Citroen“ vairuotoja iš įvykio vietos pasišalino.
Moteris rasta, jai nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,11 prom.
Kiek vėliau, apie 14.05 val., Kauno r., Patamulšėlio k., automobilį „Škoda“ vairavo neblaivus vyras (gim. 1963 m.).
Jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,10 prom.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
Naujausi komentarai