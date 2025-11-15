 Girti prie vairo pričiupti ne tik du pareigūnai

Kaune neblaivaus kario „Mercedes Benz“ rėžėsi į stulpą
2025-11-15 11:54
BNS inf.

Neblaivūs prie vairo penktadienį ir šeštadienio naktį įkliuvo du pareigūnai bei karys.

Anot Policijos departamento pranešimo, lapkričio 14 d. apie 11 val. Alytaus rajone, Venciūnų kaime, sustabdytas automobilis „Audi A8“, kurį ne tarnybos metu vairavo neblaivus Bendrojo pagalbos centro specialistas, gimęs 1990 metais.

Jam nustatytas 0,71 promilės girtumas.

Dėl to surašytas administracinių nusižengimų protokolas.

Naktį iš penktadienio į šeštadienį, tuoj po vidurnakčio, Telšiuose, Luokės gatvėje, sustabdytas automobilis „Smart Forfour“, jį vairavo ne tarnybos metu neblaivi Telšių rajono policijos pareigūnė, gimusi 1996 metais. Jai nustatytas 2,17 promilės girtumas.

Dėl šio atvejo pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Apie 1.40 val. Kaune, kelio Vilnius-Klaipėda 98-ajame kilometre, automobilis „Mercedes Benz“ kliudė apšvietimo stulpą. Šią transporto priemonę ne tarnybos metu vairavo Lietuvos kariuomenės karys, gimęs 1998 metais. Jam nustatytas 0,52 promilės girtumas.

Vyrui surašytas administracinio nusižengimo protokolas.

