Gyventojai tapo nelegalių lenktynių įkaitais: policijos išvaikyti chuliganai paliko „dovanų“

Neapsikentęs Akademijos miestelio gyventojas Skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numerį 112 surinko gegužės 31-ąją, po vidurnakčio. „Universiteto gatvėje esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje susirinko daug automobilių. Jie kelia triukšmą, važinėja dideliu greičiu“, – dėstė jis.
Į įvykio vietą tąnakt lėkė keturi policijos ekipažai. Jiems atvykus, policininkams į rankas įkliuvo vienas dalyvis iš ten susirinkusios triukšmadarių kompanijos. Savo automobilį jis vairavo be valstybinių numerio ženklų. Už šį administracinį nusižengimą teks atsakyti – policininkai vairuotojui surašė protokolą dėl transporto priemonės dalyvavimo viešajame eisme reikalavimų pažeidimo. Gresia bauda nuo 60 iki 120 eurų.
Pasak Kauno apskrities policijos pareigūnų, daugiau pažeidimų nustatyta nebuvo. Po policijos „vizito“, sujaukusio chuliganiškus planus, automobilių vairuotojai netrukus išsiskirstė. Tačiau Akademijos miestelio gyventojų bėdos tuo nesibaigė – kitą dieną – birželio 1-ąją – Kelių policijos skyrius sulaukė pranešimo dėl minėtoje automobilių stovėjimo aikštelėje apdaužytų elektros skydinių, nudaužytų bortelių, išsiliejusio tepalo.
Kauno apskrities policijos pareigūnai pradėjo tyrimą dėl eismo įvykio. Šiuo metu jie nustatinėja padarytos žalos dydį ir kitas aplinkybes.
Kelių chuliganų ir kitų pažeidėjų netrūko ir šeštadienio, gegužės 30-osios, naktį. Policijos pareigūnams patruliuojant skirtingose Kauno ir Kauno rajono vietose, įkliuvo du vairuotojai, vairavę automobilius be valstybinių numerio ženklų.
Taip pat policininkams į akiratį pateko vienas kelių chuliganas. Už sukeltą pavojų eismo ar kitų žmonių saugumui jo piniginė gali suplonėti nuo 450 iki 550 eurų. Nemalonumų prisivirė ir kitas vairuotojas – jo transporto priemonės variklio skleidžiamas triukšmas viršijo nustatytas normas. Toks triukšmo valdymo įstatymo pažeidimas jam gali atsieiti nuo 50 iki 300 eurų.
Dar du vairuotojai prisivirė košės dėl savo transporto priemonių šoninių stiklų šviesos laidumo – jis buvo mažesnis negu leistinas. Teks susimokėti baudas, kurios gali siekti nuo 50 iki 100 eurų.
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