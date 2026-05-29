 Kaune pleškėjo automobilis: įtariamas padegimas

Kaune pleškėjo automobilis: įtariamas padegimas

2026-05-29 09:44

Kaune, įtariama, buvo padegtas automobilis.

<span>Kaune pleškėjo automobilis: įtariamas padegimas</span>
Kaune pleškėjo automobilis: įtariamas padegimas / Asociatyvi Freepik.com nuotr.

Policijos departamentas pranešė, kad Kaune, Perlojos gatvėje, 2015 metais pagamintame automobilyje „Porsche Panamera Turbo S“ gaisras kilo penktadienį, apie 0.03 valandą.

Apdegė automobilių serviso teritorijoje stovėjusios transporto priemonės salonas ir keleivio pusės durelės. 

Įtariamas padegimas.

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, po vidurnakčio pasiekė pranešimas, kad per kameras matė, kaip padegtas autoserviso kieme stovintis automobilis. Pranešėjas matė liepsną. Aikštelėje iš automobilio rūko dūmai, ugniagesiams atidarius transporto priemonės duris, dūmai išsisklaidė, ugnis buvo užgesusi. Apdegė prietaisų skydelis ir lubos, aprūko salonas.

Nuostolis nustatinėjamas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.

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