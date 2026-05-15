Kauniečiams pasisekė: pavogtas prabangus „Lexus“ rastas tą pačią dieną

Kaune, Aukštutinių Kaniūkų gatvėje, ketvirtadienio naktį pastebėta, kad pavogtas automobilis „Lexus RX450H“, kainuojantis apie 90 tūkst. eurų, penktadienį pranešė Policijos departamentas.
2024 metais pagamintas automobilis tą pačią dieną, apie 21.20 val., rastas Kauno rajone, Domeikavos kaime.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl labai didelės vertės turto vagystės.
