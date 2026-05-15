 Kauniečiams pasisekė: pavogtas prabangus „Lexus“ rastas tą pačią dieną

Kauniečiams pasisekė: pavogtas prabangus „Lexus“ rastas tą pačią dieną

2026-05-15 08:52
BNS inf.

Kaune, Aukštutinių Kaniūkų gatvėje, ketvirtadienio naktį pastebėta, kad pavogtas automobilis „Lexus RX450H“, kainuojantis apie 90 tūkst. eurų, penktadienį pranešė Policijos departamentas.

<span>Kauniečiams pasisekė: pavogtas prabangus „Lexus“ rastas tą pačią dieną</span>
Kauniečiams pasisekė: pavogtas prabangus „Lexus“ rastas tą pačią dieną / Asociatyvi Kauno policijos nuotr.

2024 metais pagamintas automobilis tą pačią dieną, apie 21.20 val., rastas Kauno rajone, Domeikavos kaime.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl labai didelės vertės turto vagystės.

Šiame straipsnyje:
Lexus
pavogtas automobilis
vagystė Kaune

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų