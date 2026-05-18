Kauno apygardos teisme per posėdį – pavojingas incidentas

Dužo ir stiklas
Kaip pranešė teismas, agresyviai į teismo procesą reagavęs kaltinamasis į teisėją sviedė segtuvą su metalinėmis detalėmis, dėl to iškrito apsauginis stiklas, skyręs asmenį nuo teismo salės.
Incidentas įvyko teismui klausant baigiamųjų kalbų byloje, susijusioje su disponavimu labai dideliu kiekiu psichotropinių medžiagų ir jų pristatymo į Marijampolės kalėjimą organizavimu.
Teismo atstovė Vija Kudzienė BNS nurodė, kad segtuvą sviedė Remigijus Meška. Teismų sistemos „Liteko“ duomenimis, jis baudžiamojoje byloje kaltinamas kartu su Šarūnu Kriščiūnu.
Devyniskart už smurtinius, turtinius, su narkotikais susijusius nusikaltimus anksčiau teistas R. Meška posėdyje reikalavo nušalinti bylą nagrinėjantį teisėją. Segtuvą kaltinamasis metė teismui pranešus, kad prašymas nebus tenkinamas.
„R. Meška prašė nušalinti teisėją, jis išsakė priežastis, kodėl to norėtų. Kai jam buvo atsakyta, kad teisėjo nenušalins, tada sviedė savo segtuvą ir trenkė taip smarkiai, kad iškrito stiklas“, – BNS sakė teismo atstovė.
„Buvo atvykusi policija, (...) apklausė liudytojus ir apžiūrėjo įvykio vietą“, – pažymėjo ji.
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovės Odetos Vaitkevičienės duomenimis, policija apie 12.20 val. gavo pranešimą, kad apie 9 val. Kauno apygardos teisme kaltinamasis posėdžio metu apgadino teismo salės patalpos stiklą.
„Šiuo metu atliekamas aplinkybių patikslinimas dėl turto sugadinimo. Turimais duomenimis, vyras pervežtas į Kauno tardymo izoliatorių“, – nurodė O. Vaitkevičienė.
Jos žiniomis, R. Meška atlieka laisvės atėmimo bausmę kitoje byloje. Į Kauno apygardos teismą jį konvojavo Marijampolės apskrities policijos pareigūnai.
Pasak teismo, žmonės nenukentėjo, tačiau įvykis dar kartą parodė nepakankamą saugumo užtikrinimą teismuose ir realų pavojų, kylantį teisėjams, teismo personalui, proceso dalyviams nagrinėjant sudėtingas baudžiamąsias bylas.
Teismas akcentuoja, kad baudžiamosiose bylose vis dažniau susiduriama su agresyviu proceso dalyvių elgesiu, emocijų protrūkiais ir pavojingomis situacijomis.
„Šis įvykis dar kartą parodė, kad esamos apsaugos priemonės ne visais atvejais yra pakankamos užtikrinti saugią darbo aplinką teismų darbuotojams ir proceso dalyviams“, – nurodė teismas.
Šokiruojanti statistika
Į incidentą sureagavo Teisėjų tarybos pirmininkė Danguolė Bublienė, pabrėžusi, kad jis parodė ne teorinę grėsmę, bet realias situacijas, galinčias įvykti bet kurią dieną.
„Šiandien – dar vienas išpuolis teisme ir tiesioginis signalas, kad teismų saugumo situacija Lietuvoje yra kritinė. Teisėjų taryba finansavimo teismų saugumo užtikrinimui prašo nuo 2019 metų. Kiekvienais metais rezultatas tas pats – 0 (nulis) eurų“, – „Facebook“ skelbė D. Bublienė.
Anot jos, dauguma Lietuvos teismų iki šiol neturi jokios nuolatinės fizinės apsaugos, o viename teisme, kuriame naudojamas arkinis metalo detektorius, kas savaitę aptinkama po maždaug 5 pavojingus daiktus, kuriuos proceso dalyviai bando įsinešti į teismą: peilius, plaktukus, atsuktuvus, skutimosi peiliukus. Pasak D. Bublienė, fiksuota, kad į teismo pastatą buvo bandoma įsinešti net pjūklą.
„Teismai neprašo prabangos ar perteklinių priemonių. Teisėjų taryba prašo investuoti į elementarų saugumą teismuose ir priemones, kurios daugelyje institucijų jau seniai laikomos savaime suprantamomis.
Saugumas teisme nėra tik teisėjų klausimas. Tai visų žmonių, kurie ateina į teismą – proceso dalyvių, advokatų, prokurorų, liudytojų, žurnalistų ir lankytojų – saugumo klausimas“, – apie poreikį skirti teismams lėšų saugumo stiprinimui rašė D. Bublienė.
Jos teigimu, pirmadienio incidentas Kauno apygardos teisme parodė, kad kalbama ne apie teorines grėsmes teisėjams, o apie realias situacijas.
Ne pirmas incidentas
Tai antras panašus incidentas Kauno teismuose per mažiau nei pusantrų metų.
Kaip rašė BNS, 2025-ųjų sausį Kauno apylinkės teismo teisėjai skelbiant nutartį, Vilmantas Juodelė į teisėją metė tris kėdes, apgadino televizorių. Teisėjai su sekretore bandant išeiti iš posėdžių salės, vyras pasivijo teisėją ir smogė jai kumščiu.
Pernai gegužę V. Juodelė buvo pripažintas kaltu dėl nepagarbos teismui ir viešosios tvarkos pažeidimo, jam skirta galutinė subendrinta aštuonių mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
Po šio įvykio tarp politikų, teismų, savivaldos institucijų kilo diskusijos dėl stipresnės teismų apsaugos.
Pagal galiojančius teisės aktus tvarką teismuose padeda užtikrinti policija, tačiau pareigūnai įpareigoti budėti tik Konstituciniame Teisme, Lietuvos Aukščiausiajame Teisme, Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme ir Lietuvos apeliaciniame teisme.
