Kauno klinikų skubios pagalbos skyrius: laiku sustabdytas kraujavimas gali išgelbėti gyvybę

„Į skubios pagalbos skyrių greitoji atvežė pacientą su šautine blauzdos žaizda. Atvykęs jis buvo sutrikęs, sakė beveik nieko neprisimenantis apie tai, kas įvyko. Labiausiai skundėsi stipriu kojos skausmu. Koja buvo įtvirtinta įtvare. Pacientas pasakojo, kad po sužeidimo labai stipriai kraujavo, todėl bandydamas sustabdyti kraują pats virš žaizdos apsivyniojo skalbinių virvę“, – pradedamas pasakojimas.
Toliau teigiama, kad nuėmus tvarsčius matėsi šautinė žaizda ir dar viena anga, pro kurią buvo išlindęs kaulo fragmentas.
„Koja buvo akivaizdžiai deformuota – sutrumpėjusi, nenatūraliai pasisukusi. Nuėmus improvizuotą veržimą aktyvaus kraujavimo jau nebebuvo, tačiau pėda buvo šaltesnė, o pulso joje apčiuopti nepavyko.
Rentgeno nuotrauka atrodė išskirtinai – abu blauzdos kaulai sudužę į skeveldras, audiniuose matėsi metaliniai svetimkūniai. Netrukus pacientą perėmė traumatologai, ir jis buvo skubiai išvežtas į operacinę“, – rašo Kauno klinikų skubios pagalbos skyrius.
Pasak jo, ši istorija dar kartą primena, kokią svarbią reikšmę gali turėti laiku sustabdytas kraujavimas.
„Esant stipriam, gyvybei pavojingam kraujavimui iš rankos ar kojos, kurio nepavyksta suvaldyti kitomis priemonėmis, turniketas gali išgelbėti gyvybę. Jį reikia dėti 3-5cm aukščiau žaizdos, stipriai veržiant tol, kol kraujavimas visiškai sustoja. Labai svarbu naudoti specialų turniketą – plonos virvės ar šniūrai gali dar labiau pažeisti audinius, nervus ir kraujagysles. Užveržus turniketą būtina kuo greičiau kviesti pagalbą ir jo savarankiškai neatlaisvinti, fiksuoti laiką, kada turniketas uždėtas.
Visi automobiliuose turite turniketus. Pasipraktikuokite su šeimos nariais juos uždėti!“, – pataria Kauno klinikų skubios pagalbos skyrius.
Naujausi komentarai