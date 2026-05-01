Kauno rajone – masinė avarija: nukentėjo du žmonės

Pasak Kauno apskrities policijos pareigūnų, gegužės 1 d. apie 14 val. minėtoje vietoje iš pradžių susidūrė du automobiliai. Tuo metu, kai policininkai vairuotojams padėjo susipildyti eismo įvykio deklaraciją, savo automobilio netrukus nesuvaldė dar viena vairuotoja ir rėžėsi į keturis kitus automobilius.
Taip kelyje A1, ties Paltiškių kaimu, iš viso susidūrė šešios transporto priemonės. Sužalojimus patyrė du žmonės.
Šiuo metu įvykio vietoje tebedirba policijos pareigūnai. Kelyje pravažiuojama viena eismo juosta. Galimos spūstys.
