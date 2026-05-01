 Kauno rajone – masinė avarija: nukentėjo du žmonės

Kauno rajone – masinė avarija: nukentėjo du žmonės

2026-05-01 15:46 diena.lt inf.

Penktadienio popietę kelyje A1, Kauno rajone, ties Paltiškių kaimu, įvyko masinė avarija.

<span>Kauno rajone – masinė avarija: nukentėjo du žmonės</span>
Kauno rajone – masinė avarija: nukentėjo du žmonės / Feisbuko grupės „Kur stovi policija Kaune“ vaizdo įrašo stop kadras.

Pasak Kauno apskrities policijos pareigūnų, gegužės 1 d. apie 14 val. minėtoje vietoje iš pradžių susidūrė du automobiliai. Tuo metu, kai policininkai vairuotojams padėjo susipildyti eismo įvykio deklaraciją, savo automobilio netrukus nesuvaldė dar viena vairuotoja ir rėžėsi į keturis kitus automobilius. 

Taip kelyje A1, ties Paltiškių kaimu, iš viso susidūrė šešios transporto priemonės. Sužalojimus patyrė du žmonės.

Šiuo metu įvykio vietoje tebedirba policijos pareigūnai. Kelyje pravažiuojama viena eismo juosta. Galimos spūstys.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
masinė avarija
kelias A1
avarija Kauno rajone
avarija LT

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų