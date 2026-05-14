Kauno ugniagesiai kviesti išlaužti vienos Klinikų palatos šarvuotas duris, už kurių buvo 2 pacientai

Remiantis Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestine, 1.07 val. buvo gautas pranešimas, kad Kauno klinikų Skubios pagalbos skyriuje agresyvus pacientas užsirakino palatoje ir neatidaro durų. Ugniagesiai gelbėtojai jas išlaužė laužtuvu ir įleido vidun medikus bei policiją.
Portalui kauno.diena.lt pavyko papildomai išsiaiškinti, kad viskas vyko minėto Klinikų skyriaus Traumų centro izoliacinėje palatoje, skirtoje tokiems asmenims, dėl kurio ir sukelti ant kojų Kauno ugniagesiai gelbėtojai bei policija.
Ir minėtas 35-erių metų pacientas užsitrenkė šioje palatoje, daužydamas jos šarvuotas duris bei sugadindamas jų spyną. Tačiau jis buvo ten ne vienas, o su moterimi, kuri taip pat buvo šio skyriaus pacientė. Kadangi atsakymo į klausimą, kokiomis aplinkybėmis šie skirtingų lyčių pacientai buvo vienoje palatoje, nepavyko rasti, galimi atsakymai – du: arba ir ši moteris buvo čia patalpinta dėl savo agresyvaus elgesio, arba jie buvo vienoje palatoje dėl patalpų stokos.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, prieš skambinant į Bendrąjį pagalbos centrą, atidaryti šios palatos duris savo jėgomis bandė Kauno klinikų apsauga. Tačiau galiausiai teko kviesti pagalbon ugniagesius gelbėtojus, turinčius savo arsenale specialią įrangą tokiems atvejams, kurie išlaužė su laužtuvu šias šarvuotas duris per tris minutes.
Kadangi įvykio vietoje buvo ir policija, portalas kauno.diena.lt pasiteiravo jos atstovės, ką jos kolegos išsiaiškino apie šį įvykį ir ar neketina po jo pradėti kokio nors tyrimo. Policijos atstovė atsakė, kad, jos kolegoms atvykus į vykio vietą, minėtas agresyvus asmuo jau buvo nurimęs, o kadangi niekas per šį incidentą nenukentėjo, Kauno klinikos jokio pareiškimo dėl jo nerašė, todėl joks tyrimas nepradėtas.
Kauno klinikų Komunikacijos tarnybos vadovė Ieva Jankauskienė, savo ruožtu, patikslino, kad policija kviesta į šį įvykį dėl viso pikto. Tačiau ji negalėjo atsakyti į klausimus, ar minėtas agresyviai elgęsis asmuo buvo blaivus ir kokiomis aplinkybėmis jis atsidūrė Skubios pagalbos skyriuje. Ji tegalėjo pasakyti, kad po šio įvykio minėtas jų pacientas perkeltas į Bendrąjį skyrių.
Pašnekovė dėjo akcentus kitur – pastaruoju metu jų Skubios pagalbos skyrius per parą sulaukia apie 200-220 pacientų. Ir jų būna įvairių – atvežama ir iš įkalinimo įstaigų. Tiesa, su palyda. Į šį skyrių atvežti ar patys atvykę pacientai ir įvairiai elgiasi – dėl taip pat įvairių priežasčių, dėl ko čia įrengtas ir visą parą veikiantis Klinikų apsaugos tarnybos postas.
