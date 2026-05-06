Kraupus incidentas progimnazijoje: vienas vaikas smaugtas, kitas – subadytas

Įvykis buvo sprendžiamas kartu su policijos pareigūnais.
Ir smaugė, ir badė žirklėmis
Liudininkų teigimu, incidentas įvyko pertraukos metu, mokyklos rūbinėje – vietoje, kurioje moksleiviai dažnai lieka be tiesioginės suaugusiųjų priežiūros. Konflikto metu vienas septintokas pradėjo smaugti savo bendraamžį. Pastarasis, bandydamas išsilaisvinti, išsitraukė žirkles ir jomis kelis kartus dūrė užpuolikui į ranką.
Įvykio liudininkai pasakoja, kad vaizdas buvo gąsdinantis – sužeisto berniuko ranka paplūdo kraujais. Į mokyklą nedelsiant buvo iškviesti policijos pareigūnai.
Incidentą filmavo bendraklasiai
Paaiškėjo, kad žiaurų susirėmimą stebėjo daug vaikų, o dar vienas septintokas, užuot bandęs sustabdyti bendraamžius ar šauktis pagalbos, viską fiksavo mobiliuoju telefonu. Informuojama, kad šis moksleivis dėl savo veiksmų sulaukė įspėjimo.
Atvykę policijos pareigūnai aiškinosi įvykio aplinkybes, bendravo su incidento dalyviais bei mokyklos administracija.
Susisiekus su Kėdainių „Ryto“ progimnazijos vadove Svetlana Denisova, ši situacijos komentuoti nepanoro. Vis dėlto direktorė neigti įvykio nebuvo linkusi, tačiau paprašė susisiekti rytojaus rytą.
Smurto šešėlis Lietuvos mokyklose
Šis įvykis Kėdainiuose dar kartą priminė apie pastaruoju metu daug dėmesio sulaukiančią saugumo problemą Lietuvos ugdymo įstaigose. Visai neseniai šalį sukrėtė kitas itin panašus ir dar žiauresnis išpuolis Marijampolės „Sūduvos“ gimnazijoje. Tąkart 17-metis moksleivis, dėvėdamas kaukę, peiliu puolė ir sužalojo kitus mokinius. Paaiškėjo, kad ginklą paauglys iš anksto susiplanavęs atsinešė iš namų.
