 Kraupus incidentas progimnazijoje: vienas vaikas smaugtas, kitas – subadytas

Kraupus incidentas progimnazijoje: vienas vaikas smaugtas, kitas – subadytas

2026-05-06 20:50
Eglė Kuktienė/„Rinkos aikštė“

Kėdainių „Ryto“ progimnazijoje trečiadienį ramybę sudrumstė smurto protrūkis. Konfliktas tarp dviejų septintokų baigėsi kraujo praliejimu. Vienas moksleivis griebėsi smaugimo, o kitas, gindamasis ar apimtas pykčio, panaudojo aštrų įrankį – žirkles – ir jomis subadė užpuoliko ranką. 

<span>Kraupus incidentas progimnazijoje: vienas vaikas smaugtas, kitas – subadytas </span>
Kraupus incidentas progimnazijoje: vienas vaikas smaugtas, kitas – subadytas / „Rinkos aikštės“ nuotr.

Įvykis buvo sprendžiamas kartu su policijos pareigūnais.

Ir smaugė, ir badė žirklėmis

Liudininkų teigimu, incidentas įvyko pertraukos metu, mokyklos rūbinėje – vietoje, kurioje moksleiviai dažnai lieka be tiesioginės suaugusiųjų priežiūros. Konflikto metu vienas septintokas pradėjo smaugti savo bendraamžį. Pastarasis, bandydamas išsilaisvinti, išsitraukė žirkles ir jomis kelis kartus dūrė užpuolikui į ranką.

Įvykio liudininkai pasakoja, kad vaizdas buvo gąsdinantis – sužeisto berniuko ranka paplūdo kraujais. Į mokyklą nedelsiant buvo iškviesti policijos pareigūnai.

Incidentą filmavo bendraklasiai

Paaiškėjo, kad žiaurų susirėmimą stebėjo daug vaikų, o dar vienas septintokas, užuot bandęs sustabdyti bendraamžius ar šauktis pagalbos, viską fiksavo mobiliuoju telefonu. Informuojama, kad šis moksleivis dėl savo veiksmų sulaukė įspėjimo.

Atvykę policijos pareigūnai aiškinosi įvykio aplinkybes, bendravo su incidento dalyviais bei mokyklos administracija.

Susisiekus su Kėdainių „Ryto“ progimnazijos vadove Svetlana Denisova, ši situacijos komentuoti nepanoro. Vis dėlto direktorė neigti įvykio nebuvo linkusi, tačiau paprašė susisiekti rytojaus rytą.

Smurto šešėlis Lietuvos mokyklose

Šis įvykis Kėdainiuose dar kartą priminė apie pastaruoju metu daug dėmesio sulaukiančią saugumo problemą Lietuvos ugdymo įstaigose. Visai neseniai šalį sukrėtė kitas itin panašus ir dar žiauresnis išpuolis Marijampolės „Sūduvos“ gimnazijoje. Tąkart 17-metis moksleivis, dėvėdamas kaukę, peiliu puolė ir sužalojo kitus mokinius. Paaiškėjo, kad ginklą paauglys iš anksto susiplanavęs atsinešė iš namų.

Šiame straipsnyje:
Kėdainių Ryto progimnazija
smurto protrūkis
subadė ranką
Svetlana Denisova

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
senis
teisyngai darė gintis reikia viskuo kuo sugebi.
4
0
Antanas.
Smaugikui šį kartą pasisekė. kad žarnų nepaleido. O auka - gynėsi tuo, ką po ranka turėjo.
4
0
Visi komentarai (2)

Daugiau naujienų