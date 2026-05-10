 Magistralėje degė vilkikas: liepsnas suvaldyti padėjo neabejingi žmonės

2026-05-10 11:31 diena.lt inf.

Šeštadienį magistralėje Vilnius–Klaipėda degė vilkikas.

Magistralėje degė vilkikas: liepsnas suvaldyti padėjo neabejingi žmonės / Asociatyvi J. Elinsko / BNS nuotr.

Kaip skelbė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (PGV), Kauno rajone, kelyje Vilnius–Klaipėda, 106 kilometre, apie 15.30 val. degė sunkiasvorė transporto priemonė. 

Tiesa, neabejingų žmonių dėka ugnis buvo suvaldyta dar iki ugniagesių atvykimo.

Anot PGV, vilkikas buvo apgesintas septyniais gesintuvais. 

Socialiniame tinkle „Facebook“ paplito vyro įrašas, kuriame jis dėkojo tiems, kurie neliko abejingi. 

„Jūsų dėka mes užgesinome ugnį, kol atvyko ugniagesiai, ir taip kažkam išsaugojom turtą ir ekologiją mūsų gamtai“, – teigiama įraše.

Per gaisrą išdegė vilkiko MAN variklio skyrius.

