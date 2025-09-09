Mergaitės pagrobėją siūlo už grotų pasiųsti ilgam

Tokią bausmę byloje baigus įrodymų tyrimą savo baigiamojoje kalboje Kauno apygardos teisme antradienį pasiūlė valstybinį kaltinimą palaikantis prokuroras Mindaugas Sabaitis.
„Nedetalizuodamas prašomų bausmių už kiekvieną nusikalstamą veiką ir neaptarinėdamas pačių nusikalstamų veikų aš tiesiog pažymėsiu, kad galutinė mano prašoma teismo skirti bausmė buvo terminuotas laisvės atėmimas 20 metų“, – žurnalistams po posėdžio sakė prokuroras.
„Baudžiamojo kodekso 50 straipsnyje numatyta, kad terminuotas laisvės atėmimas yra skiriamas nuo trejų iki 20 metų, tai šiuo požiūriu tai yra griežčiausia galima bausmė“, – pažymėjo M. Sabaitis.
Kaltinamasis buvo pristatytas į teismo posėdį, kuris vyko už uždarų durų.
Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos
BNS rašė, kad G. Filipavičius kaltinamas 13 nusikaltimų, tarp jų – svetimo vaiko pagrobimu, neteisėtu laisvės atėmimu, nesunkiu sveikatos sutrikdymu, plėšimu, neteisėtu disponavimu šaunamuoju ginklu.
„Taip pat prašiau vadovaujantis teisiamojo posėdžio metu ištirtais duomenimis pripažinti, jog ikiteisminio tyrimo metu parinkta nusikalstamų veikų kvalifikacija dėl 13 nusikalstamų veikų yra įrodyta, (...) bei prašiau pripažinti G. Filipavičių kaltu dėl jam inkriminuotų nusikaltimų įvykdymo“, – kalbėjo prokuroras.
Jo vertinimu, nagrinėjant bylą naujų aplinkybių, lengvinančių G. Filipavičiaus atsakomybę, neatsirado.
„G. Filipavičiaus išsakyta pozicija dėl pateiktų kaltinimų padarymo aplinkybių, mano įsitikinimu, nesudaro pagrindo įvertinti tai kaip atsakomybę lengvinančią aplinkybę, laikyti tai pilnu prisipažinimu ir nuoširdžiu gailėjimusi“, – sakė M. Sabaitis.
„Todėl baigiamojoje kalboje aš išsakiau nuomonę, kad G. Filipavičiaus atžvilgiu nėra nustatyta jokių atsakomybę lengvinančių aplinkybių, tačiau, mano įsitikinimu, buvo nustatytos atsakomybę sunkinančios aplinkybės, kurių aš nedetalizuosiu, tačiau gerbiamo teismo prašiau jas pripažinti“, – pridūrė jis.
Tai yra griežčiausia galima bausmė.
Byla dėl nukentėjusiaisiais pripažintos mergaitės ir jos tėvų apsaugos nagrinėjama neviešuose teismo posėdžiuose, prokuratūra nėra įvardijusi visų vyrui inkriminuojamų nusikalstamų veikų, kaip ir pateiktų civilinių ieškinių dydžio.
„Civilinių ieškinių sumos aš nenurodysiu, tik pažymėsiu, kad, mano įsitikinimu, nukentėjusiųjų byloje pateikti duomenys pilnai pagrindžia tiek pačios žalos buvimo faktus, tiek patvirtina ir jos dydį. Taip pat buvo prašoma teismo tai priteisti“, – nurodė prokuroras.
Pirmajame teismo posėdyje sausį kaltinamasis, kaip tuomet teigė jo advokatas Aleksandras Pocius, davė parodymus ir pripažino kaltę.
G. Filipavičius su dingusia mergaite Kaune esančiame garažų masyve rastas pernai sausio 9-ąją, po kelias dienas trukusių paieškų.
Naujienų portalo „Lrytas“ duomenimis, vyro atžvilgiu taip pat vykdomas ikiteisminis tyrimas, kuriame jam pareikšti įtarimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš dvi moteris.
Naujausi komentarai