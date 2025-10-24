 Prokuroras apie dar vieną bylą mergaitės pagrobėjui Filipavičiui: tai – laiko klausimas

Prokuroras apie dar vieną bylą mergaitės pagrobėjui Filipavičiui: tai – laiko klausimas

tarp įtarimų – ir moters išžaginimas
2025-10-24 10:24
Dominykas Biržietis (BNS)

Prokuroras Mindaugas Sabaitis yra priėmęs sprendimą užbaigti ikiteisminį tyrimą Gedimino Filipavičiaus atžvilgiu dėl dviejų moterų atžvilgiu padarytų nusikaltimų, penktadienį žurnalistams nurodė jo kolega Darius Valkavičius.

Darius Valkavičius

„Prokuroro leidimu galiu jus informuoti, kad vakar buvo paskelbta apie ikiteisminio tyrimo pabaigimą, tai yra, prokuroras mano, kad kitoje byloje yra surinkta pakankamai duomenų šį asmenį kaltinti ir kitų nusikaltimų padarymu“, – sakė D. Vakavičius, pavadavęs savo kolegą nuosprendžio paskelbime.

Taip jis kalbėjo po to, kai Kauno apygardos teismas G. Filipavičių pripažino kaltu dėl dešimties nusikalstamų veikų, tarp jų – mergaitės pagrobimo, ir skyrė jam griežčiausią 20 metų laisvės atėmimo bausmę.

„Tai tiesiog laiko klausimas, kada bus nagrinėjama dar viena byla, kurioje yra nukentėjusios dvi moterys“, – teigė prokuroras.

„Šios aplinkybės rodo, kad asmuo yra išties labai pavojingas ir nusikaltimo padarymo aplinkybės irgi yra ypatingos, todėl, manau, teismas atsižvelgė į šitas aplinkybes ir skyrė maksimalią bausmę“, – užbaigtą ikiteisminį tyrimą kartu su penktadienį paskelbtu nuosprendžiu komentavo D. Valkavičius.

Jis teigė negalintis detalizuoti, kuo įtariamas G. Filipavičius ketvirtadienį užbaigtame ikiteisminiame tyrime.

Pirmasis apie vyro atžvilgiu vykdomą kitą ikiteisminį tyrimą vasarį pranešė laikraštis „Lietuvos rytas“. Jo žiniomis, įtarimai G. Filipavičiui pareikšti pernai rudenį.

Įtariamojo advokatas Aleksandras Pocius anksčiau žiniasklaidai sakė, kad G. Filipavičius įtariamas vienos moters išžaginimu, tačiau kaltės nepripažįsta.

