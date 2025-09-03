Motociklininko mirtimi pasibaigusi avarija Šilainiuose: policija pateikė daugiau detalių

Kaip pranešė Policijos departamentas, mirtimi pasibaigusi eismo nelaimė įvyko rugsėjo 2 d. apie 18.40 val. Kaune, Žemaičių plente.
Čia automobilis „Audi Q5“, vairuojamas moters, gimusios 1996 metais, išvažiuodamas iš šalutinio kelio, sukdamas į dešinę, kirto tris eismo juostas ir susidūrė su pagrindiniu keliu važiavusiu motociklu „Yamaha XJ600S“.
Jį vairavo vyras, gimęs 1994 metais. Po susidūrimo, motociklas čiuoždamas kelio danga kliudė stovintį automobilį „Audi Q5“, kurį vairavo moteris, gimusi 1999 metais.
Kaip jau rašyta, įvykio vietoje buvęs kaunietis portalui kauno.diena.lt teigė, kad medikai ir policijos pareigūnai įvykio vietoje dirbo labai darniai – kaip viena komanda, kad sužalotas žmogus išgyventų. Tačiau, paaiškėjo, kad jų pastangos buvo bevaisės – motociklininkas nuo patirtų sužalojimų mirė vietoje.
Tiek automobilio, tiek motociklo vairuotojai buvo blaivūs. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo. Tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio žuvo žmogus, baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.
