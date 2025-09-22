Neblaivaus policininko šou Užliedžiuose: į alkoholio matuoklį jis įpūtė daugiau negu pranešta

Nors Policijos departamento bei Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato suvestinės apie šį įvykį praneša gana kukliai – rugsėjo 19 d., apie 19.30 val., Kauno rajono Užliedžių kaime pastebėtas sustojęs automobilis „Mercedes BENZ ML500“, kurį vairavo ne tarnybos metu (atostogose) neuniformuotas neblaivus (1,32 prom.) Kauno apskrities VPK pareigūnas, nenurodant ne tik jo pareigų, bet ir gimimo metų, kuriam surašytas administracinio nusižengimo protokolas dėl svetimo turto sugadinimą nulėmusio Kelių eismo taisyklių pažeidimo, padaryto neblaivaus asmens, bei kitų Kelių eismo taisyklių pažeidimų. Už pirmąjį Administracinių nusižengimų kodeksas numato baudą nuo 1200 iki 1500 eurų su privalomu teisės vairuoti atėmimu nuo trejų iki penkerių metų ir galimu automobilio konfiskavimu. Už kitus pažeidimus, dėl kurių surašytas protokolas, gresia bauda bauda nuo dešimties iki dvylikos eurų.
Toks policijos pranešimas negalėjo nesukelti didelio tą vakarą Užliedžiuose vykusių minėto mersedeso gaudynių ir jų kulminacijos liudytojų pasipiktinimo, nes galiausiai šios gaudynės finišavo vietinės mokyklos-daugiafunkcio centro, esančio Ledos gatvėje, kieme, tuo metu, kai vos už 50-ies metrų – kitoje gatvės pusėje esančiame skvere vyko Užliedžių bendruomenės šventė.
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, vaizdo kameros užfiksavo, kaip per Užliedžių gyvenvietę nuo kolegų bandęs pasprukti mersedeso vairuotojas iš pradžių važiuoja jau minėta Ledos gatve apie 100 metrų prieš eismą, po to įsuka į greta mokyklos-daugiafunkcio centro esančią neaptvertą automobilių stovėjimo aikštelę, o po to dideliu greičiu, panašu, kad galimai dėl girtumo paspaudęs greičio akseleratorių, įvažiuoja kiaurai per centro tvorą į jo teritoriją ir, išvartęs šiukšlių konteinerius, sustoja, panašu, kad sustabdytas šaligatvio bordiūro. O automobilio išverstas vienas iš tvoros segmentų, išlėkęs iš po mersedeso ratų, atsitrenkia į pastato sieną ir ją pažeidžia. Po to du tvoros segmentus apgadinęs ir du jos stulpelius sulankstęs mersedeso vairuotojas išlipa iš automobilio ir įvykio vietoje pasirodo du jį vijęsi policijos ekipažai.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, policijos suvestinių pranešime apie šį įvykį nurodytas ir mažesnis D. Masaičio į kolegų alkoholio matuoklį įpūstų promilių skaičius, nes pirmuoju bandymu jis įpūtė 1,44 promiles. Tiesa, ir šis dar neužtraukia baudžiamosios atsakomybės už vairavimą išgėrus, o tik administracinę. Bet neaišku, kada kolegos pasiūlė D. Masaičiui pūsti į alkoholio matuoklį.
Be to, įvykio liudytojai pasakoja, kad prieš gaudynių kulminaciją Ledos gatvėje D. Masaičio, kuris gyvena Užliedžiuose, meresedas įvažiavo, nepaisydamas tai daryti draudžiančio ženklo, į remontuojamą Griežlės gatvės atkarpą. Ten išdaužė apšvietimo stulpus, šulinio betoninius žiedus ir bandė išvažiuoti atbulomis per sukastą smėlio krūvą.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, 41-erių D. Masaitis yra vaiko auginimo atostogose nuo pernai metų.
