Sunkios atostogavusio policininko pagirios: savi skyrė baudą, uždraudė vairuoti ir parodė į duris

Bandyta vynioti į vatą
Kaip jau rašyta, po šio skandalingo rugsėjo 19-osios vakaro įvykio Užliedžiuose, kur tuo metu vyko bendruomenės šventė, portalo kauno.diena.lt skaitytojai savo komentaruose po rašiniu apie neblaivaus D. Masaičio ten surengtą šou ironizavo, kad jo vardą reikia iškalti ant obelisko angelams sargams Laisvės alėjoje, nes tauta turi žinoti savo „didvyrius“.
Tiesa, policijos suvestinės apie šį įvykį tada pranešė kukliai: rugsėjo 19 d., apie 19.30 val., Kauno rajono Užliedžių kaime pastebėtas sustojęs automobilis „Mercedes-BENZ ML500“, kurį vairavo ne tarnybos metu (atostogose) neuniformuotas neblaivus (1,32 prom.) Kauno apskrities VPK pareigūnas, nenurodant ne tik jo pareigų, bet ir gimimo metų, kuriam surašytas administracinio nusižengimo protokolas dėl svetimo turto sugadinimą nulėmusio Kelių eismo taisyklių pažeidimo, padaryto neblaivaus asmens, bei kitų Kelių eismo taisyklių pažeidimų.
Už pirmąjį Administracinių nusižengimų kodeksas numato baudą nuo 1200 iki 1500 eurų su privalomu teisės vairuoti atėmimu nuo dvejų iki penkerių metų ir galimu automobilio konfiskavimu. Už kitus pažeidimus, dėl kurių surašytas protokolas, gresia bauda bauda nuo dešimties iki dvylikos eurų.
Kulminacija įamžinta
Minėtas policijos pranešimas negalėjo nesukelti tą vakarą Užliedžiuose vykusių minėto mersedeso gaudynių ir jų kulminacijos liudytojų pasipiktinimo, nes galiausiai šios gaudynės finišavo vietinės mokyklos-daugiafunkcio centro kieme tuo metu, kai vos už 50-ies metrų – kitoje gatvės pusėje esančiame skvere vyko jau minėta Užliedžių bendruomenės šventė.
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, vaizdo kameros užfiksavo, kaip per Užliedžių gyvenvietę nuo kolegų bandęs pasprukti mersedeso vairuotojas iš pradžių važiuoja apie 100 metrų prieš eismą, po to įsuka į greta mokyklos-daugiafunkcio centro esančią neaptvertą automobilių stovėjimo aikštelę, o po to dideliu greičiu, panašu, kad galimai dėl girtumo paspaudęs greičio akseleratorių, įvažiuoja kiaurai per centro tvorą į jo teritoriją ir, išvartęs šiukšlių konteinerius, sustoja, panašu, kad sustabdytas šaligatvio bordiūro. O automobilio išverstas vienas iš tvoros segmentų, išlėkęs iš po mersedeso ratų, atsitrenkia į pastato sieną ir ją pažeidžia. Po to du tvoros segmentus apgadinęs bei du jos stulpelius sulankstęs mersedeso vairuotojas išlipa iš automobilio ir įvykio vietoje pasirodo du jį vijęsi policijos ekipažai.
Be to, įvykio liudytojai portalui kauno.diena.lt pasakojo, kad prieš minėtą gaudynių kulminaciją D. Masaičio vairuojamas meresedas įvažiavo, nepaisydamas tai daryti draudžiančio ženklo, į remontuojamą Griežlės gatvės atkarpą. Ten išdaužė apšvietimo stulpus, šulinio betoninius žiedus ir bandė išvažiuoti atbulomis per sukastą smėlio krūvą.
Teisintasi, kad vadovautasi įstatymais
Kaip jau rašyta, policijos suvestinių pranešime apie šį įvykį buvo nurodytas ir mažesnis D. Masaičio į kolegų alkoholio matuoklį įpūstų promilių skaičius, nes pirmuoju bandymu jis įpūtė 1,44 promiles. Tiesa, ir šis dar neužtraukia baudžiamosios atsakomybės už vairavimą išgėrus, o tik administracinę.
Kauno policijos atstovė vėliau komentavo, kad, remiantis teisės aktais, įrodomieji yra antrojo patikrinimo rezultatai. O mersedeso vairuotojui liepta pūsti į alkoholio matuoklį už 15 minučių po sulaikymo, nes kolegoms pasiteiravus, kada jis paskutinį kartą vartojo alkoholį, sulaukta atsakymo, kad ką tik, o tokiu atveju, vadovaujantis alkotesterio „Drager7510“ naudojimo instrukcija, nuo paskutinio alkoholio vartojimo momento iki blaivumo tikrinimo turi praeiti ne mažiau kaip 15 minučių.
Be to, policijos atstovė buvo linkusi papildyti pirminę suvestinių informaciją apie šį įvykį ir tuo, kad buvo gauti trys pranešimai apie galimai neblaivų po užliedžius važinėjantį „Mercedes-Benz“ vairuotoją, po ko į įvykio vietą buvo pasiųsti keturi policijos ekipažai. Pirmasis iš jų, pastebėjęs šį mersedesą už 14 minučių nuo pirmojo pranešimo, važiavo jam priešpriešiais, dėl ko teko skubiai apsisukti ir vytis. Galiausiai spėjęs nutolti mersedesas už poros minučių buvo pastebėtas nusukęs link Užliedžių mokyklos-daugiafunkcio centro, kur išvertė tvorą, išvartė konteinerius bei kliudė pastato sieną. Ir mersedeso vairuotojui buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas iš karto įvykio vietoje, o jo automobilis išvežtas į saugojimo aikštelę. Tiesa, pats jo vairuotojas dėl girtumo vežtas į komisariatą nebuvo.
Dar ne pabaiga?
Šią savaitę, t.y. praėjus kelioms savaitėms po šio įvykio, anot Kauno policijos atstovės, D. Masaičiui už jo padarytus jau minėtus administracinius nusižengimus, dėl kurių pradėta administracinė teisena, buvo skirta 1200 eurų bauda bei dviem metams atimta teisė vairuoti transporto priemonę. T.y. jam buvo skirta minimali bauda bei toks pats teisės vairuoti atėmimas, kurie buvo privalomi už padarytą nusižengimą, bet automobilis, kurį buvo galima konfiksuoti, nekonfiskuotas. Anot policijos atstovės, toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į D. Masaičio charakteristiką ir tai, kad anksčiau jis nebuvo padaręs jokių šiurkščių pažeidimų.
Minėtas nutarimas D. Masaičio administracinėje byloje buvo priimtas rugsėjo 13-ąją, o kitą dieną Kauno apskrities vyriausiojo komisariato vadovas atleido jį iš tarnybos už pareigūno vardo pažeminimą. Remtasi tai konstatavusia Policijos departamento Imuniteto valdybos, atlikusios tarnybinį patikrinimą, išvada. Tiesa, kaip D. Masaitis teisinosi šį patikrinimą atlikusiems kolegoms, neatskleidžiama, motyvuojant tuo, kad su šio patikrinimo medžiaga gali susipažinti tik pats pažeidėjas bei jo darbdavys. Tačiau į kitą portalo kauno.diena.lt klausimą – ar tai, kad 41-erių metų D. Masaitis, priimant šį sprendimą buvo vaiko auginimo atostogose, netrukdė jį priimti, atsakyta, kad ne, nes tokiais atvejais tai nėra pažeidėjo skydu. Beje, minėtos vaiko auginimo atostogos, į kurias D. Masaitis išėjo 2024-ųjų pabaigoje, jau netrukus turėjo baigtis.
Jau suskaičiavo savo nuostolius ir Užliedžių mokykla-daugiafunkcis centras. Nustatyta, kad padaryta apie 1700 eurų žala, kurios draudimas dar neatlygino. O pats D. Masaitis, nors ir gyvena tuose pačiuose Užliedžiuose, nebuvo atėjęs atsiprašyti ir pats nepasiūlė centrui jokios pagalbos.
