Neeilinis iššūkis atlaikytas garbingai: prokurorai perdavė teismui kolegės sūnaus bylą

Nutylėta svarbi aplinkybė
Kaip jau rašyta, minėtas incidentas, įvykęs pernykštį rugsėjį, pateko ir į policijos suvestines, skirtas žiniasklaidai. Tiesa, jų pranešime nebuvo, kaip dabar jau galima teigti, pačių skandalingiausių detalių – apie minėtą incidentą tradiciškai pranešta gana šykščiai: „Rugsėjo 20-ąją, apie 21.20 val., Kauno rajone, Raudondvario kaime, automobilių stovėjimo aikštelėje konflikto dėl nepilnamečių keliamo triukšmo važinėjant motoroleriais metu vyras, gimęs 1985 m., priėjęs prie vieno iš nepilnamečių, gimusio 2009 m., išsitraukė daiktą, panašų į šaunamąjį ginklą ir pagrasino, kad iššaus. Įtariamasis uždarytas į areštinę. Rastas ir paimtas ginklo muliažas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.“
Portalui kauno.diena.lt jau tada pavyko išsiaiškinti, kad pranešime apie šį šeštadienio vakaro įvykį buvo nutylėta viena svarbi aplinkybė – kad sulaikymo metu įtariamasis buvo neblaivus. Jam nustatytas beveik vidutinis – 1,44 promilių girtumas. Tiesa, patikslintais duomenimis, kuriuos jau perdavus šią bylą teismui pateikė prokuratūros atstovė, jis buvo sulaikytas ne minėtoje automobilių stovėjimo aikštelėje, o netoli šios esančioje savo gyvenamoje vietoje.
Kai kas prarado kalbos dovaną
Pasiteiravus tada Kauno policijos atstovės, ar bus kaip nors įvertintas ir pačių nepilnamečių su motoroleriais, kurių, patikslintais duomenimis, buvo aštuoni, elgesys, ji atsakė, kad tai paaiškės pradėto ikiteisminio tyrimo eigoje. O į įvykio vietą vykę jos kolegos tik perdavė šiuos nepilnamečius artimiesiems.
Užsiminė tada policijos atstovė ir apie problemą, vertinant tokiais atvejais galimo viešosios tvarkos pažeidimo aplinkybes. Ji akcentavo, kad aparatūrą, nustatančią triukšmo lygį, pagal kurį galima konstatuoti, ar jis leistinas, t.y. ar nėra pažeidžiami įstatymai, turi tik Visuomenės sveikatos centras ir Kelių policija. O į pranešimus reaguoja bei į iškvietimus vyksta policijos pareigūnai iš Reagavimo valdybos.
Tačiau netrukus šis ikiteisminis tyrimas iš Kauno teisėsaugininkų, kuriems priklauso ir įtariamojo mama, buvo paimtas. Kauno apygardos prokuratūros vadovybės nurodymu, jis perduotas Alytaus policijai, kuruojamai Alytaus prokurorų.
Pastarieji tada net neatsakė portalui kauno.diena.lt į klausimą, ar ketinama kreiptis į teismą dėl įtariamojo suėmimo. Buvo atsakyta, kad jokia informacija neteiktina, nes įvykis susijęs su nepilnamečiais.
Įtarimų daugėjo
Vėliau portalui kauno.diena.lt pavyko išsikovoti, kad informacija apie šį iškalbingą ne viena prasme įvykį visgi būtų teikiama, nes įtariamasis L. P. – jau daugiau kaip prieš 20 metų tapo pilnamečiu.
Tai įrodinėjant, išsiaiškinta, kad jis buvo paleistas iš areštinės, tradiciškai ikiteisminių tyrimų dėl viešosios tvarkos pažeidimo atvejais, nesikreipiant į teismą dėl jo suėmimo, o skiriant švelnesnes kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti iš gyvenamosiosm vietos ir dokumentų paėmimą.
Prieš penkis mėnesius, teigiant, kad ikiteisminis tyrimas tebevyksta, patikslinta, ir kas yra tas, kaip nurodyta suvestinėse, rastas ir paimtas ginklo muliažas. Tai – molinė gertuvė, panaši į šaunamąjį ginklą.
Ne per seniausiai paaiškėjo, kad ši byla jau perduota teismui. Ir joje L. P. kaltinamas jau ne vien viešosios tvarkos pažeidimu, bet ir neteisėtu šaunamojo ginklo – revolverio, panaudoto per konfliktą su nepilnamečiais, laikymu bei dar vienu smurtiniu nusikaltimu, padarytu už kelių mėnesių po šio incidento.
Neblaivus virsta žvėrimi?
Kaltinamajame akte teigiama, kad L. P., būdamas neblaivus, atsinešė tada į minėtą Raudondvario Neries gatvėje esančią automobilių aikštelę kelnių kišenėje neteisėtai laikytą revolverį, kurį žodinio konflikto metu įrėmė vienam nepilnamečių į kojos šlaunį.
Anot prokuratūros atstovės, nors ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis nurodė, kad turėjo tada tik jau minėtą į šaunamąjį ginklą panašią molinę gertuvę, ikiteisminio tyrimo metu surinkti papildomi duomenys leidžia pagrįstai manyti, jog nepilnamečiams buvo grasinta revolveriu.
Remiantis kaltinamuoju aktu, dar vieną nusikaltimą L. P. įvykdė pernai gruodį. Jis kaltinamas tą, beje, taip pat šeštadienio naktį – apie 2 val. ir, taip pat būdamas neblaivus, savo gyvenamoje vietoje Raudondvario Neries gatvėje smurtavęs prieš sugyventinę. Šiai konflikto metu suduota ne mažiau kaip dešimt smūgių kumščiais į galvą, pilvą bei krūtinę.
Vėl slėpsis už nepinamečių?
Valstybinė ligonių kasa už L. P. sugyventinės gydymą yra pareiškusi 1200 eurų ieškinį.
Pati nukentėjusioji jokio ieškinio kaltinamajam nėra pareiškusi, tačiau dar gali tai padaryti prieš atverčiant bylą teisme.
2 tūkst. eurų ieškinį dėl patirtos neturtinės žalos, dar vadinamos moraliniu atlygiu, L. P. pateikė ir vienas iš nukentėjusiaisiais pripažintų trijų nepilnamečių, su kuriais jis neblaivus konfliktavo.
Anot Alytaus policijos atstovės, minėtų nepilnamečių atžvilgiu jos kolegos jokios administracinės teisenos nepradėjo. Toks pats sprendimas buvo priimtas ir jų tėvų atžvilgiu.
Tačiau, panašu, kad šie nepilnamečiai vėl taps L. P. skydu, nes dėl jų amžiaus šis teismo procesas greičiausiai bus neviešas.
