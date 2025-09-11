Nerami naktis Romainiuose: ugnies pasiglemžto turto savininką nuo panašaus likimo išgelbėjo praeivis

Pasak Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinių, apie šį gaisrą Chodkevičių gatvėje Bendrajam pagalbos centrui buvo pranešta 3.08 val.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, skambinęs vyras prisistatė praeiviu. Jis teigė, kad mato privataus namo kieme degantį automobilį. Iki mūrinio dviaukščio, kuriame gyvena jo savininkas, – apie metro atstumas. Iki garažo – dviejų metrų. Name gali būti žmonių, kuriuos jis bandys pažadinti.
Per dešimt minučių įvykio vietą pasiekę ugniagesiai gelbėtojai rado minėtą automobilį degantį atvira liepsna. Šios jau buvo „pasigavusios“ ir 20x15 m dydžio namo kampą, kurį taip pat talžė atvira liepsna. Tačiau jau iš namo į kiemą buvo išbėgęs ir jo savininkas, teigęs, kad daugiau žmonių ten neliko.
Šį gaisrą ugniagesiai gelbėtojai užgesino maždaug per pusvalandį. Ugnis spėjo pasiglemžti visas degias jos grobiu tapusio automobilio „Audi A6“ detales bei termiškai paveikti jo kėbulą. Nudegė ir 36 kvadratiniai metrai namo sienų apšiltinimo medžiagos, apdegė bei buvo nuardyta 30 kvadratinių metrų skardinės stogo dangos, sudegė du plastikinio garažo langai, aprūko prie namo priblokuoto garažo patalpos.
Sudegusio turto savininkas teigė, kad padegimo neįtaria. Galiausiai konstatuota, kad gaisrą greičiausiai sukėlė transporto priemonių elektros instaliacijos gedimas.
Konstatuota, ir kad name buvo įrengtas dūmų detektorius. Tačiau šiuo atveju įrodyta, kad žmogaus galimybės užbėgant gresiančiai tragedijai už akių yra didesnės. Ypač naktį – kietai įmigus.
