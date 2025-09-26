Netikėta garažo mįslės atomazga: įtariamojo pateikta versija šokiravo

Kaip jau rašyta, apie šį mįslingą įvykį pranešė kaimyninio garažo savinininkas, ketvirtadienį apie 18 val. paskambinęs į Bendrąjį pagalbos centrą. Jis teigė, kad gretimame garaže pagalbos šaukiasi moteris, negalinti iš jo išeiti, nes ant garažo durų iš lauko pusės kabo spyna.
Skambinusysis teigė, kad nesiryžta savavališkai šios spynos nupjauti. Ir neturi vyro, kuris naudojasi minėtu garažu, telefono numerio, nes pažįsta jį tik iš matymo. O užrakintoji taip pat teigia nežinanti jo telefono numerio mintinai. Ir, panašu, kad ji neturi su savimi mobiliojo telefono.
Remiantis Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestine, garažo spyna nupjauta, gavus policijos leidimą. O policijos suvestinės pranešė, kad nupjovus garažo spyną, jame rasta 18 metų mergina, kuri teigė, kad ją užrakino draugas, gimęs 1990 m. Be to, akcentuota, kad sužalojimų mergina nepatyrė, nes smurtas prieš ją nenaudotas. Ir ikiteisminis tyrimas dėl šio įvykio nėra pradėtas – tik surinkta medžiaga pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatatantį atsakomybę už neteisėtą laisvės atėmimą, sukėlusį pavojų nukentėjusio asmens gyvybei ar sveikatai, arba už neteisėtą laisvės atėmimą, trukusį ilgiau nei 48 valandas.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, turėtas galvoje pavojus 18-metės gyvybei ar sveikatai, nors kol kas neaišku, kiek laiko ji buvo užrakinta garaže. Panašu, kad turėtos galvoje ne tik jau šaltos naktys, bet ir kilęs įtarimas, ar išlaisvintoji nėra vartojusi kvaišalų. Atliktas greitasis testas tai patvirtino.
Be to, panašu, kad minėto testo atsakymas buvo viena iš priežasčių, kodėl 18-metė po išlaisvinimo pareigūnams teigė, kad niekam pretenzijų dėl šio įvykio neturi. Nors kiekvieną kartą apie jo aplinkybes pasakojo skirtingai, dėl ko buvo apklausta kelis kartus.
Galiausiai dėl saugumo 18-metė tą vakarą perduota artimiesiems, nes ją apžiūrėję greitosios medikai konstatavo, kad jokios jų pagalbos garažo kalinei nereikia.
Anot Kauno policijos atstovės, ši kaunietė lig šiol į jos kolegų akiratį patekus nebuvo. Kaip ir 35-erių metų 18-metės draugas, kuris – taip pat kaunietis.
Rasti pastarąjį pareigūnams tą patį vakarą nepavyko. Pasikalbėta tik su oficialia garažo savininke – jo mama, kuri teigė, kad nežino, kur yra jau seniai suaugęs jos sūnus.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, įvykio aplinkybių patikslinimą pradėjusiems Žaliakalnio policijos komisariato pareigūnams pavyko penktadienį 18-metės draugui prisiskambinti telefonu. Ir sutarti, kad kitą savaitę jis atvyks į apklausą policijoje. Šio pokalbio metu galimas įtariamasis neteisėtu 18-metės laisvės atėmimu, už ką gresia laisvės apribojimas arba areštas, arba laisvės atėmimas iki ketverių metų, tikino esą jo draugė pati paprašė užrakinti ją garaže, nes buvo susipykusi su artimaisiais. Tiesa, kiek laiko ji ten išbuvo iš lauko pusės kabant ant durų spynai, tikimasi išsiaiškinti jau per oficialią 18-metės draugo apklausą.
Naujausi komentarai