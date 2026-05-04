 Nuokalnės gatve „Opel“ vairuotojas skriejo viršydamas greitį daugiau nei dvigubai

2026-05-04 22:15 diena.lt inf.

Kauno apskrities policijos pareigūnai, siekdami užtikrinti saugumą kelyje, praėjusią savaitę, balandžio 27 – gegužės 3 dienomis, toliau tikrino, kaip eismo dalyviai laikosi Kelių eismo taisyklių (KET). Per savaitę Kelių policijos pareigūnai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisais užfiksavo 816 greičio viršijimo atvejų.

Nuokalnės gatve „Opel" vairuotojas skriejo viršydamas greitį daugiau nei dvigubai / Asociatyvi L. Balandžio/BNS nuotr.

Savaitės lakstūnas užfiksuotas gegužės 1 d. apie 14.35 val. Kaune, Nuokalnės – Tvirtovės al., kuomet automobilis „Opel“, vairuojamas vyro, gimusio 1981 metais, ten kur maksimalus greitis siekia 50 km/val., skriejo 125 km/val. greičiu. Vairuotojui surašytas administracinio nusižengimo protokolas.

Praėjusią savaitę Kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdė policines priemones, skirtas neblaiviems vairuotojams ir kitiems KET pažeidimams išaiškinti. Jų metu policijos pareigūnai Kaune ir Kauno rajone patikrino per 15,7 tūkst. transporto priemonių. Iš viso praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė 29 neblaivius vairuotojus, 18 vairuotojų, kurie transporto priemones vairavo neturėdami tam teisės. Taip pat nustatyti 197 atvejai, kuomet vairuojant buvo naudojamasi mobiliojo ryšio telefonu.

Per savaitę užfiksuoti aštuoni eismo įvykiai, kuriuose sužalota vienuolika žmonių, o eismo įvykių, kuriuose žmonės žūtų, neužfiksuota. Pareigūnai ragina visus eismo dalyvius laikytis KET, būti drausmingiems bei linki saugaus kelio.

