„Opel“ vairuotojos laukia sunkios pagirios: šlavė viską, kas pasitaikė kelyje

Ne tik Kaune, bet ir kitose apskrities vietose pareigūnams įkliuvo nuo alkoholio apsvaigę ir narkotikų turėję vairuotojai.
Kaip praneša policija, gegužės 24 d. apie 15.30 val. Kaišiadorių r., Grabučiškių k., automobilyje „Peugeot“, vairuotame moters (gim. 1997 m.), rasta galimai narkotinių – psichotropinių medžiagų.
Dar viena moteris (gim. 2001 m.) panašiomis aplinkybėmis pareigūnams įkliuvo naktį iš sekmadienio į pirmadienį, apie 00.40 val. Kaune, Daugpilio g. Per patikrinimą moters vairuotame automobilyje „Volvo“ rasta galimai narkotinių – psichotropinių medžiagų.
Ar vairuotojos buvo apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, parodys specialistų išvados. Tačiau daug lengviau buvo nustatyti sekmadienį prie vairo sėdusių neblaivių vairuotojų promiles.
Kaip praneša policija, gegužės 24 d. apie 9 val. Kauno r., Karmėlavos II k., automobilį „Audi“ vairavo neblaivus vyras (gim. 1984 m.). Jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,87 prom.
Kiek vėliau, apie 11 val., Jonavoje, Lietavos g., neblaivi (gim. 1972 m.) „Opel“ vairuotoja sukėlė eismo įvykį. Policijos duomenimis, buvo kliudytas automobilis „Renault“, vairuojamas vyro (gim. 1962 m.), ir stovintis automobilis „Volkswagen“. Vairuotojai nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,99 prom.
Paskutinis pažeidėjas fiksuotas artėjant vidurnakčiui, apie 23.20 val., Kaune, Pilviškių g. Pasak policijos atstovų, automobilį BMW vairavo neblaivus vyras (gim. 1979 m.). Jam nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,82 prom.
Visais atvejais pradėti ikiteisminia tyrimai.
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